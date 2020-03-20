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20 марта 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Эпидемия COVID-19, Фото: соцсети

Количество новостей о коронавирусе в российских СМИ зашкаливает. COVID-19 с каждым днём пугает россиян все сильнее и сильнее. Этот страх провоцирует появление фейковых новостей, которые сеют самую настоящую панику среди населения страны.

По данным агенства «Интерфакс», каждая третья новость в российских СМИ посвящена эпидемии коронавируса. За текущую неделю упоминаемость COVID-19 в медиа России превышала 114 тысяч раз в сутки. Это неудивительно: вирус охватил все сферы общественной жизни, и россиянам приходится перестраиваться на новую «изолированную» жизнь. Однако среди этих новостей нередко попадаются и фейковые, созданные для того, чтобы посеять панику среди населения страны. Правительство уже пригрозило лишать СМИ лицензии за публикацию недостоверных новостей о коронавирусе, что же касается простых граждан, им в большинстве случаев выписываются штрафы. Однако, тем не менее, кто-то с желанием помочь, а кто-то, преследуя корыстные цели, продолжает распространять недостоверную информацию по сети, из-за чего фейки и плодятся.

Как бороться с ними? Проверять информацию и доверять достоверным источникам, к коим массовые рассылки в мессенджерах не относятся. Однако люди, которые занимаются моделированием фейковой информации, умеют грамотно надавить на человеческие страхи, чувства и убеждения, оттого любая фейковая новость может подвергнуться массовому распространению. Как итог, волна фейков продолжает набирать обороты. Вот лишь некоторые из них:

Мошенники в химзащите

Одним из самых пугающих и популярных фейков стала информация о появлении новых бесчеловечно жестоких мошенников, которые якобы наживаются на страхах людей. По данным, которые активно распространялись в мессенджерах, в квартиру звонят люди в спецодежде (химзащита) и сообщают о том, что в доме выявлен случай заражения коронавирусом, поэтому всех необходимо эвакуировать для дезинфекции квартир. А на деле эти мошенники якобы усыпляют жителей дома с помощью специального газа и выносят все ценные вещи.

Данная фейковая новость начала особенно хорошо распространяться как раз в тот самый момент, когда стало известно, что детей переводят из школ на домашнее обучение. Родители, получающие сообщения в мессенджере с такой пугающей информацией, естественно начинали опасаться, что эти мошенники в химзащите могут позвонить в дверь, когда ребёнок будет один дома. И для того, чтобы обезопасить своих близких, да и просто окружающих людей, они пересылали эту информацию, видимо руководствуясь правилом: предупреждён – значит вооружён. На самом же деле ни одного зарегистрированного случая с вероломным нападением мошенников в химзащите не было, поэтому такую информацию можно со всей уверенностью назвать ложной. А запущена в сеть она была для того, чтобы напугать и без того испуганных людей.

Продовольственный кризис

Пустые полки супермаркетов, фото соцсети

Следующий фейк можно считать уже классическим, но именно он из раза в раз наносит серьезный удар по благосостоянию населения страны и сеет самую настоящую массовую панику. В случае любой кризисной ситуации люди почему-то в первую очередь бегут скупать гречневую крупу: видимо потому, что стоит она не дорого, не портится, а блюд из неё можно приготовить огромное количество. В случае с эпидемией коронавируса осложняет ситуацию ещё и то, что люди находятся под угрозой тотального карантина и изоляции, и якобы запасаться товаром нужно сейчас (и эти мысли транслируется, даже несмотря на то, что в случае любой кризисной ситуации государство сможет обеспечить население продовольствием в полной мере).

Именно из-за страха не успеть запастись едой на случай карантина, товар начинает потихоньку исчезать с полок магазинов: система грузоперевозок не справляется с обострившейся популярностью гречи и туалетной бумаги. Люди приходят в магазины, видят пустые полки, и у них рождается страшная мысль, что товара на всех не хватит. Паника охватывает соцсети и мессенджеры, люди массово бегут в магазины и скупают остатки товара, среди которого консервы, крупы и предметы личной гигиены. Как итог: товар действительно заканчивается в магазинах. Но информация о том, что еды на всех не хватит – фейк. Мы живем в эпоху рыночной экономики и перепроизводства, предприятия в принципе выпускают больше продукции, чем население страны способно употребить. И такой повышенный спрос на продукцию вызывает не дефицит (товар просто не успевают доставлять на полки супермаркетов), а рост цен. Хотя правительство обещало бороться и с неправомерным ценообразованием.

Водка против COVID-19

Не все фейковые новости так страшны, бывают и те, что попросту вводят людей в заблуждение. Так, например, на фоне распространения коронавируса в некоторых СМИ и мессенджерах распространялись народные методы лечения от COVID-19. Где-то сообщалось о том, что уничтожить вирус в организме поможет водка. Кто-то обращал внимание на статистику и выяснял, что в процентном соотношении среди заболевших очень мало курильщиков. А кто-то распространял информацию якобы от лица именитого итальянского ученого и доктора, который наряду с вполне здравыми мыслями (о соблюдении гигиены, например) сообщал о том, что коронавирус лечится настойками и горячей водой.

Распространение такой информации, конечно, не так опасно, если конечно все не начнут курить, чтобы спастись от инфекции. Однако любая дезинформация может принести свои негативные плоды. Человек не должен считать себя неуязвимым, если перед выходом из дома он выпил рюмку водки. Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать правила, которые диктуют достоверные источники информации. Как минимум, необходимо соблюдать правила личной гигиены, мыть руки, стараться реже выходить из дома и избегать массового скопления людей. В случае появления симптомов ОРВИ – самоизолироваться, не заниматься самолечением и обратиться к врачу.

Тайная дезинфекция

Вертолёт распыляет химическое вещество, фото соцсети

Одним из фейков, не на шутку напугавших россиян, стала информация о ночном патрулировании неба над крупными городами России. Стала распространяться новость о том, что якобы для борьбы с коронавирусом и дезинфекции улиц каждую ночь над городами страны тайно летают вертолёты, распыляющие различные дезинфицирующие химические вещества. В сообщении людей призывали закрывать окна для того, чтобы «отрава» не попала в дом.

На самом деле, эффективность такого метода очень низкая, а денег на его применение придётся потратить очень много. Для того, чтобы с вертолета продезинфицировать такой крупный город, как Москва, предстоит организовать сотни вылетов, что, естественно, за одну ночь сделать не получится. Более того, никто не отменял ветер, который может разносить вещество по воздуху, да и площадь покрытия у такого метода низкая. Даже если вспомнить дезинфекцию улиц в Китае, то там распыляли вещество преимущественно с земли, да и то, только на тех улицах, где обнаруживались новые заболевшие. Поэтому данная информация – самый настоящий фейк.

Тотальная блокада Москвы

Валерий Соловей, фото соцсети

Наконец, самым свежим фейком о коронавирусе стала информация о том, что в ближайшие числа Москву собираются закрыть на полный карантин: перекрыть все въезды и выезды, ввести комендантский час, закрыть все предприятия и организации, остановить работу общественного транспорта. Эту информацию распространяли многие СМИ, но власти официально опровергли даже возможность обсуждения введения таких мер и пригрозили лишать издания лицензии.

Что же касается мер против граждан, распространяющих фейки, то, например, известному российскому политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность, штраф. Он рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» о том, что количество жертв от коронавируса в России уже больше, чем полторы тысячи человек. Предстанет перед судом за распространение фейковых новостей и жительница города Свободный в Амурской области. Очевидно, что правительство настроено очень серьезно.