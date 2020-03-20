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«Бог простил». В Ватикане отпустили грехи всем заразившимся коронавирусом и врачам, что борятся за их жизни

, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

«Бог простил». В Ватикане отпустили грехи всем заразившимся коронавирусом и врачам, что борятся за их жизни

Ватикан внес свою лепту в борьбу с пандемией - папа отпустил грехи всем больным каронавирусом и тем, кто ухаживает за ними.

В постановлении Апостольской пенитенциарии, которая дает индульгенции, говорится, что прегрешения будут отпущены зараженным католикам, их родственникам, лечащим их врачам и всем, кто за ними ухаживает и рискует заразиться ради помощи ближнему. Индульгенцию все эти люди получат без исповеди. Им предписано лишь посмотреть трансляцию нескольких служб, читать молитвы с четками, в течение получаса читать Писание и быть чистыми от грехов в мыслях.

Ранее пресс-служба Ватикана объявила, что все службы на Страстной неделе будут проводиться без публики в онлайн-формате: их будут транслировать в СМИ и сети.

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