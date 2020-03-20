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Врач рассказала, почему "стратегический запас" круп на дому может быть опасным

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Врач рассказала, почему
крупа, pixabay.com
Врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева рассказала, по какой причине "стратегический запас" разных круп на дому может быть опасным.
 
Эксперт уточнила, что крупа, которая долго лежит, начинает слеживаться, увлажняться и впоследствии приобретает запах и качество нездорового продукта, передает Радио Sputnik. Иногда может даже появиться плесень. Кроме того, в случае неправильного хранения крупы могут стать привлекательными для грызунов и насекомых, которые откладывают там личинки.
 
Чернышева предупреждает: если хотя бы в одной упаковке заводятся паразиты, то, вероятнее всего, остальные запасы спасти не удастся.
ЕТ

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