Какие запасы еды потребуются для того, чтобы пережить карантин

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Жители европейских государств уже отчётливо понимают, что такое карантин и начинают привыкать жить в ограниченных условиях. С учётом различных потребностей населения, американские специалисты попытались определить, какой объём продуктов и предметов повседневного пользования требуется для одного человека. В решении проблемы принимали участие сотрудники Массачусетского технологического института, информационного издания Vice и другие организации.



В первую очередь необходимо обратить внимание на возросшую потребность населения ряда государств в туалетной бумаге. Средний американец тратит, согласно исследованиям, порядка 141 рулона.



Руководство ФРГ рекомендует иметь запас воды на 10 дней в условиях любой чрезвычайной ситуации. На этот же период потребуется около 5 килограммов хлеба, столько же картофеля и макарон, 3-4 килограмма фруктов, примерно 4 литра молока из расчёта на одного человека.



Российские специалисты по чрезвычайным ситуациям оказались более конкретны и рекомендуют запасаться на случай карантина на двух недельный срок следующим:



1. Печение и хлеб по 5 кг;

2. Мясные консервы – 1,7 кг;

3. Масло – 400 гр.

4. Молоко и сахар примерно по – 900 гр.



Также в список входят крупы, чай, соль, фрукты, овощи и т.д.



Норма рассчитывается на одного человека.



Представленная ведомствами и специалистами информация не призывает людей к активной скупке товаров с прилавков магазинов. Если и делать запасы, то они должны быть разнообразными. И перед походом в магазин можно провести ревизию домашних закромов — возможно, часть продуктов уже имеется.



