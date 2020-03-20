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Аэропорт Внуково превратился в табор. Там в буквальном смысле слова живут сотни граждан из ближнего зарубежья

, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Аэропорт Внуково превратился в табор. Там в буквальном смысле слова живут сотни граждан из ближнего зарубежья

Из-за коронавируса и закрытия границ в аэропорту Внуково сейчас в прямом смысле слова живут несколько сотен граждан из Таджикистана и Узбекистана. Они просто не могут улететь домой - их рейсы отмененф, а консульство вечно просит подождать.

Жильё застрявшим никто не предоставляет как воду и еду, а вот миграционные карты у них закончились, и они в России находятся на птичьих правах. Люди застряли в аэропорту ипредставители авиакомпаний говорят, что улететь они смогут не ранбше , чем через две недли.

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