Разработка вакцины от коронавируса и существующие методы его лечения

По состоянию на 20 марта по всему миру количество зараженных превысило 209 тысяч человек, за последние сутки появилось новых 16 556 заболевших. Число умерших людей превысило 10 тысяч, число жертв коронавируса в Италии превысило китайские показатели.
Что касается ситуации в России, количество заболевших намного меньше, чем в Европе, однако уже их насчитывают 199 человек, за последние сутки выявили 52 новых случая. 19 марта зафиксировали первый случай со смертельным исходом – умерла пожилая женщина 79 лет. У нее была тяжелая пневмония, причина смерти – оторвавшийся тромб.
Специалисты из ФГБУ «НИИ им. А.А. Смородинцева» сумели полностью расшифровать первый полный геном коронавируса. Это должно помочь в понимании эволюции вируса и динамике распространения, а в дальнейшем в создании вакцины против COVID-19. У российских ученых уже был образец генома коронавируса, который передал Китай еще в январе. Разработкой вакцины также занимаются различные исследовательские группы ученых Китая, США и Италии. О первых клинических испытаниях сообщила ВОЗ:
«Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение»,- заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
По информации на 20 марта, в России начались испытания прототипов вакцины против нового коронавируса на подопытных животных, разработкой занимаются ученые новосибирского вирусологического центра «Вектор». По предполагаемым расчетам, активное применение вакцины от коронавируса следует ожидать к октябрю – декабрю этого года. Ученым необходимо выявить из всех прототипов самые безопасные и эффективные, определить оптимальную дозу и состав будущего лекарства. Следующими этапами испытания будут: применение вакцины сначала на здоровых людях, а затем и на заразившихся COVID-19.
Американский исследовательский центр в Сиэтле еще 17 марта сообщил, что ученые начали тестировать вакцину на людях, однако для широкого использования еще не раньше, чем 12-18 месяцев.
Но как лечат больных, не имея вакцины?
Пока ученые всего миры расшифровывают новый коронавирус, врачи борются за жизни сотен тысяч людей.
COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, предположительно передавшимся человеку от животных.
Как правило, большинство заболевших переносят коронавирус в легкой форме, но тем не менее существуют и тяжелые случаи, которые приводят к летальности. Поэтому особо важно соблюдать все карантинные меры безопасности.
В 80% случаев специальных мер лечения не требуется, тяжелое протекание болезни наблюдается у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, с диабетом или любыми другими болезнями, которые понижают иммунную систему человека.
Вакцины и специальных средств от COVID-19 еще нет, поэтому лечение заключается в борьбе с симптомами, вызванными вирусом и в поддерживающей терапии.
ВОЗ рекомендует использовать медикам препарат рибавирин – противовирусный препарат, созданный против гитатита С и гемморагических лихорадок, а также интерферон. Эти препараты помогают предотвратить обширное распространение вируса и помогают иммунной системе справиться самой. Использование лопинавира и ритонавира применяется для сдерживания ВИЧ-инфекций. Лекарства очень сильные, поэтому имеют ряд побочных действий.
Обычные противовирусные и иммуномодулирующие препараты, которые мы пьем от гриппа и простуды, не действуют в борьбе с коронавирусом.
6 февраля в Китае тестировали аналог вирусного препарата Ремдесивир, разработанный для борьбы с лихорадкой Эбола. В конце января пациент с тяжелой формой заболевания полностью вылечился, однако до конца не было выявлено – помог именно этот препарат или комбинация нескольких.
Пациентам дают общеукрепляющие средства и специфические противовирусные медикаменты. При хронических заболеваниях проводится дополнительная терапия.
Для облегчение общего состояния пациента в случае необходимости показаны жаропонижающие, назальные и препараты от лечения бронхита.
При лечении коронавирусной инфекции московские врачи используют препараты с подтвержденной эффективностью против атипичной пневмонии (SARS).
Петербуржские ученые Центра передовых радиационных медицинских и биологических исследований предлагают использовать в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 лазерные технологии и вирус «Сендай», применяющийся в лечебных целях.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Григорьевич Онищенко сказал, что от вирусных инфекций нет лекарства, что даже прививки от гриппа – это не лекарство, а подготовка организма и иммунной системы в целом к борьбе с вирусом. Единственный способ борьбы с коронавирусом – победа нашего иммунитета. Самое важное – это укреплять свой иммунитет!