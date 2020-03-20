Разработка вакцины от коронавируса и существующие методы его лечения

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20 марта 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

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По состоянию на 20 марта по всему миру количество зараженных превысило 209 тысяч человек, за последние сутки появилось новых 16 556 заболевших. Число умерших людей превысило 10 тысяч, число жертв коронавируса в Италии превысило китайские показатели.

Что касается ситуации в России, количество заболевших намного меньше, чем в Европе, однако уже их насчитывают 199 человек, за последние сутки выявили 52 новых случая. 19 марта зафиксировали первый случай со смертельным исходом – умерла пожилая женщина 79 лет. У нее была тяжелая пневмония, причина смерти – оторвавшийся тромб.

Специалисты из ФГБУ «НИИ им. А.А. Смородинцева» сумели полностью расшифровать первый полный геном коронавируса. Это должно помочь в понимании эволюции вируса и динамике распространения, а в дальнейшем в создании вакцины против COVID-19. У российских ученых уже был образец генома коронавируса, который передал Китай еще в январе. Разработкой вакцины также занимаются различные исследовательские группы ученых Китая, США и Италии. О первых клинических испытаниях сообщила ВОЗ:

«Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение»,- заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По информации на 20 марта, в России начались испытания прототипов вакцины против нового коронавируса на подопытных животных, разработкой занимаются ученые новосибирского вирусологического центра «Вектор». По предполагаемым расчетам, активное применение вакцины от коронавируса следует ожидать к октябрю – декабрю этого года. Ученым необходимо выявить из всех прототипов самые безопасные и эффективные, определить оптимальную дозу и состав будущего лекарства. Следующими этапами испытания будут: применение вакцины сначала на здоровых людях, а затем и на заразившихся COVID-19.

Американский исследовательский центр в Сиэтле еще 17 марта сообщил, что ученые начали тестировать вакцину на людях, однако для широкого использования еще не раньше, чем 12-18 месяцев.

Но как лечат больных, не имея вакцины?

Пока ученые всего миры расшифровывают новый коронавирус, врачи борются за жизни сотен тысяч людей.

COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, предположительно передавшимся человеку от животных.

Как правило, большинство заболевших переносят коронавирус в легкой форме, но тем не менее существуют и тяжелые случаи, которые приводят к летальности. Поэтому особо важно соблюдать все карантинные меры безопасности.

В 80% случаев специальных мер лечения не требуется, тяжелое протекание болезни наблюдается у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, с диабетом или любыми другими болезнями, которые понижают иммунную систему человека.

Вакцины и специальных средств от COVID-19 еще нет, поэтому лечение заключается в борьбе с симптомами, вызванными вирусом и в поддерживающей терапии.

ВОЗ рекомендует использовать медикам препарат рибавирин – противовирусный препарат, созданный против гитатита С и гемморагических лихорадок, а также интерферон. Эти препараты помогают предотвратить обширное распространение вируса и помогают иммунной системе справиться самой. Использование лопинавира и ритонавира применяется для сдерживания ВИЧ-инфекций. Лекарства очень сильные, поэтому имеют ряд побочных действий.

Обычные противовирусные и иммуномодулирующие препараты, которые мы пьем от гриппа и простуды, не действуют в борьбе с коронавирусом.

6 февраля в Китае тестировали аналог вирусного препарата Ремдесивир, разработанный для борьбы с лихорадкой Эбола. В конце января пациент с тяжелой формой заболевания полностью вылечился, однако до конца не было выявлено – помог именно этот препарат или комбинация нескольких.

Пациентам дают общеукрепляющие средства и специфические противовирусные медикаменты. При хронических заболеваниях проводится дополнительная терапия.

Для облегчение общего состояния пациента в случае необходимости показаны жаропонижающие, назальные и препараты от лечения бронхита.

При лечении коронавирусной инфекции московские врачи используют препараты с подтвержденной эффективностью против атипичной пневмонии (SARS).

Петербуржские ученые Центра передовых радиационных медицинских и биологических исследований предлагают использовать в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 лазерные технологии и вирус «Сендай», применяющийся в лечебных целях.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Григорьевич Онищенко сказал, что от вирусных инфекций нет лекарства, что даже прививки от гриппа – это не лекарство, а подготовка организма и иммунной системы в целом к борьбе с вирусом. Единственный способ борьбы с коронавирусом – победа нашего иммунитета. Самое важное – это укреплять свой иммунитет!