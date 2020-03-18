Россия с Крымом 6 лет - главные достижения

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18 марта 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Керченский мост, фото: соцсети

Сегодня 18 марта в Крыму отмечается День воссоединения полуострова с Россией. Какие праздничные мероприятия пройдут, каковы основные достижения и планы на будущее? Почему жителей Крыма и Донбасса коронавирус не страшит?

«Наше будущее – в наших руках»

Прошло 6 лет после проведения общекрымского референдума и подписания договора о принятии Республики Крым в состав РФ. Большинство жителей – 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя, сделало выбор в пользу воссоединения с исторической родиной − с Россией.

Крым как субъект РФ был признан десятком держав. Хотя Украина утверждает, что полуостров временно оккупированная территория, международное сообщество, уставшее от антироссийской истерии, начинает осознавать простой факт. Крым − неотъемлемая часть России, и она действовала при соблюдении международного права и Устава ООН.

16 марта состоялись церемония возложения цветов к памятнику «Народное ополчение всех времен», торжественное собрание в парламенте и открытие фотовыставки.

18 марта в честь праздника устраивается праздничный автомотопробег «Симферополь – Севастополь, гора Гасфорта». В рамках всероссийской акции «Сад памяти», инициированной Всероссийским общественным движением «Волонтеры победы», пройдет высадка 27 миллионов деревьев пятью миллионами активистов в 10 тысячах точках. В память о погибших в Великой Отечественной войне.

Аллеи дадут символичное название «Крымская весна». Кроме того, пройдут выставка ретро и современной техники, фотовыставка, выставка детских рисунков и поделок и тематическая выставка «Крымская весна». В Госсовете Крыма состоится торжественное собрание. По всему Крыму будет пир на весь мир − торжества, народные гулянья, концерты, фестивали…

По словам Сергея Аксенова, главы Республики Крым, референдум в Крыму стал «эталонным образцом прямой демократии». Выбор крымчан изменил ход истории и позволил реализовать право на самоопределение. Главным «оружием» Крыма является единство, любовь к свободе и стремление сохранить мир и отстоять духовные и нравственные ценности.

Девиз «Наше будущее – в наших руках» для шестой годовщины референдума неслучайно выбран – он означает сознательное решение крымчан и готовность строить будущее вместе с Россией. В этой связи член Комитета СФ по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил учредить День освобождения Крыма, 27 февраля, в честь начала освобождения Крыма от оккупации Украиной и центростремительного движения к России.

Основные достижения Крыма

За 2019 г. Крым посетили 7,43 миллиона туристов. Проводится большое количество природоведческих, историко-архитектурных, военно-исторических и этнографических туров.

Были построены Симферопольский аэропорт им. И.К. Айвазовского, Крымский мост, междугородние автодороги (трасса Симферополь-Алушта-Ялта) и две теплоэлектростанции – Балаклавская и Таврическая, которые работают на Крым и соседние регионы. По крымскому мосту протяженностью 19 километров за 1,5 года проехали 8 миллион машин. Под Керченским проливом ежедневно проезжают поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь стало проще добраться до соседнего Краснодарского края! Фирменные поезда «Таврида» расширили свои маршруты на 5 направлениях.

18 марта крымский аэропорт – «самая зеленая гавань Европы», готовится встретить 10 миллионного гостя. А к сентябрю закончится строительство федеральной скоростной трассы Таврида. Это настоящий мегапроект! Протяженность главной транспортной артерии составит 250 километоров, от Керчи до Севастополя.

За годы пребывания в составе Украины Крым пришел в упадок, в основном строились дорогостоящие виллы и частные отели. Такая «тихая гавань» для нелегалов. Сейчас он начинает медленно преображаться. Были построены дороги, сады и школы. Ожил туристический бизнес.

В Крыму стали проходить важные мероприятия. Так, в Ливадийском дворце 13 − 14 февраля прошла международная конференция «Ялта 1945: Уроки истории». Крым всегда был на передовой – возможно, скоро там пройдет саммит «ядерной пятерки».

Полуостров служит образцом героического патриотизма советских людей, боровшихся против фашистов в годы Второй мировой войны. На фоне призывов переписать историю и представить СССР не освободителем, а агрессором, Крым поможет России сохранить историческую правду.

Проекты на будущее

В наследство от Украины России достались проблемы восстановления экономики Крыма, улучшения качества жизни и уровня здравоохранения и повышения зарплаты. В повестке стоит ремонт дорог, запуск автомагистралей, решение проблем с канализацией, строительство больниц, школ, университетов, бизнес-центров, гипермаркетов, спортивных объектов, музеев, заводов нового типа. Крымчане хотели бы больше больниц – их не так много! Были бы рады новым рабочим местам.

Очевидно, туризм не принесет отдачи без вложений, поэтому крымские власти задумались о привлечении инвесторов и дешевых и долгосрочных банковских кредитов. Без финансовой поддержки государства не обойтись для возрождения санаторий, здравниц и пансионатов. Крым, с множеством исторических и архитектурных достопримечательностей, требует серьезных вложений – иначе, запустение и нищета.

О Донбассе

Напоследок о полюбившемся всем коронавирусе. Массовые мероприятия по поводу празднования Крымской весны не стали отменять, за исключением Симферополя и Севастополя. В период «повышенной готовности» ситуация спокойная.

Ожидают делегацию из Донецка, где люди хотят мира и добрососедских отношений с Крымом. И просто ждут присоединения с Россией. Нелепо говорить о вирусе там, где мирные жители живут под обстрелами уже шестой год.

В ДНР заявили о 228 нарушениях перемирия за последние две недели, хотя были подтверждены «минские договоренности» и состоялся обмен пленными. Контактная группа недавно приняла итоговый протоколо разведении сил, открытии новых пунктов пропуска и создании консультативного совета. Могут состояться прямые контакты Киева с Донбассом. Похоже, конфликт будет замораживаться, но «горячая» фаза не пройдена.

Между Крымом и Донбассом много общего. Восточные области также не хотят быть в составе Украины. У них есть глубинная связь с Россией. Возможна ли ситуация, когда жители Донбасса сами проведут референдум, по примеру Крыма и Россия с одобрения ООН присоединила бы Донецкую и Луганскую республики? Остается только надеяться.

Конечно, России нужно сильней защищать свою позицию, находить поддержку у большего количества государств, обнародовать доказательства военных преступлений Киева в Одессе и на Донбассе на международных конференциях, фотовыставках, чтобы восторжествовала справедливость в канун 75-летия Великой Победы.

Заместитель представителя Комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская считает возможным нахождение компромисса по Крыму. Она рекомендовала президенту Украины не «засматриваться» на полуостров, а провести всеукраинский референдум по вопросам, как дальше жить, как прекратить войну на Донбассе.

Петр Толстой, первый заместитель председателя Государственной Думы полагает, что вхождение в состав РФ Крыма – это «возвращение нашей русской земли» и не последнее. Ну что же хорошая перспектива.

А пока Россия с Крымом стремятся к миру, справедливости, свободе и нравственному возрождению!