Историческая неграмотность – новая угроза человечеству! Как не кануть в бездну невежества?

В 2020 г. будет отмечаться 75-летний юбилей Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая была достигнута ценой жизни 27 миллионов людей, свято веривших в идеалы свободы, мира, справедливости и добра. Подготовка к торжественному мероприятию скоро начнется. Однако как сильно руководство восточноевропейских стран пытается принизить роль СССР в победе над фашизмом, выставить оккупантом и пересмотреть итоги Второй мировой войны. Но России есть, чем ответить провокатором. Главное – говорить правду и не бездействовать!

Защитим историческую память о нашей Победе!

Вдокладе о ситуации с правами человека в отдельных странах, опубликованном на сайте МИД России 7 февраля, обозначена сложная обстановка, в которой предстоит действовать. В документе констатируются «набирающая обороты на пространстве Европейского союза, в США, Канаде и на Украине кампания по переписыванию истории Второй мировой войны», «циничные попытки обеления военных преступников и их пособников», объявление коллаборационистов «участниками национально-освободительных движений», «кощунственные усилия … по разрушению исторической памяти».

Война с исторической правдой давно длится: СССР выставляли главным врагом западного капиталистического мира, а преступления фашистов замалчивались. Безответственные действия привели к появлению поколений Y и Z, погруженных в сказочный виртуальный мир, инфантильных в общественной жизни и не интересующихся правдой о страшной войне.

А Польша сама себя запутала с принятиемрезолюциио равной ответственности гитлеровской Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны. То она назначает себя главной жертвой, то агрессивно самоутверждается за счет антироссийских нападок. Заключение пакта Молотова-Риббентропа являлось соглашением о создании баланса, предупреждении мировой войны.

Российские дипломатынапомнили о 600 тысячах советских солдатах, погибших за освобождение Польши. Президент России Владимир Путинобратил внимание на то, что Польша вступила в сговор с фашистами, участвовала в разделе Чехословакии.Логика Варшавы остается непонятной: если СССР – агрессор, почему ее официально признали одним из основных участников антигитлеровской коалиции и учредителем ООН?

Президент Польши Анджея Дуда не пригласил Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцима, но и сам не поехал наВсемирный форум памяти холокоста в Иерусалиме. Испугался посещать мероприятие президент Украины Владимир Зеленский, который возложил на Советский Союз часть вины.

Дальше − больше. В начале февраляЛех Валенса подверг сомнениям претензиизамглавы МИД Польши Павла Яблонскогонароссийские репарации и выступил за диалог с Россией.В результате польская сторона выглядит проигравшей, но явно продолжит обострять отношения. Как предупредили «Аргументы недели»,имущество российских государственных компаний могут начать арестовывать в Польше, Прибалтике и Великобритании. Ответить надо тем же.

Прибалтийские государства такженастойчиво пытаются переписать свою же историю. По случаю 30-летия акции «Балтийская цепь» президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что пакт Молотова-Риббентропа был заключен между равнозначными режимами и создал предпосылки к присоединению к Советскому Союзу.

В «глобальной деревне», оглупленной призрачными надеждами на ИКТ, наблюдаются проявления агрессивного национализма, шовинизма, ксенофобии, расовой, этнической и религиозной нетерпимости под прикрытием популистских идей.

В странах Прибалтики и на Украине ведется работа по забвению исторической памяти, при этом тот, кто ее помнит − русскоязычное население, дискриминируется. Об этом надо говорить на разных площадках, находя открытую поддержку у партнеров.

Если люди − без памяти, то памятники им не нужны!

Сотни советских памятников были уничтожено в Польше за последние двадцать лет. Дуда летом 2017 г. подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Это означало снос230 советских памятников Красной Армии. В связи со сносом памятника в городе Лешно сенатор Комитета СФ по международным деламОлег Морозоввыступил за введение санкций, объявление ответственныхперсонами нон грата и привлечение к уголовной ответственности. Глава комитета Госдумы по международным деламЛеонид Слуцкийназвал особым видом паранойи борьбу с памятниками советским воинам. За ней скрыто намерение прикрыть свои проступки.

Способы решения проблемы

МИД РФ в мае 2019 г. опубликовалдокладо ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости.Важно, что Россия ежегодно вносит на рассмотрение ГА ООН проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики.

Решение президента Владимира Путина об открытии Центра архивных документов оВторой мировой войне необходимо для противостояния попыткам искажения истории. Он связал принятие резолюции Европарламента, возложившей на СССР часть ответственности за развязывание Второй мировой войны, с политической конъюнктурой.

Спикер СФ Валентина Матвиенкозаявила, что правда о Великой Отечественной войне, ее политическое, общественное, моральное наследие нуждаются в защите.

Сенатор Алексей Пушков вТвиттере указал, что польская элита живет в прошлом, отсюда ее ложная повестка дня. А сенатор Сергей Цековподчеркнул, что заявления польских политиков направлены на внутреннюю аудиторию и мировое сообщество разберется.

Как считает политологАлександр Рар, на Западе пытаются выстроить новое видение истории XX века на основе равенства между фашизмом и коммунизмом.Нивелирование значение победы во Второй мировой войне и ослабление позиций Россиипозволит начатьформирование нового миропорядка на основе неких правил. Глава российской дипломатии Сергей Лавров не раз подвергал осуждению эту концепцию. Современная международная система сложно устроена, в ней множество центров, которых США не подчинить.

У Польши нашелся временный сторонник – президент Франции Э. Макрон, которыйсменил критику на солидарность,обвинив Россию в фальсификации истории. Похоже, он сам ее не очень знает, считая, что в условиях выхода Великобритании из ЕС лучше сделать ставку на укрепление диалога с Польшей − это чисто «европейский проект». Французский лидер стремится к усилению роли Парижа в Европе, укреплению проекта европейской безопасности. Поэтому онпризывает к требовательному политическому диалогу с Россией, подтверждает обязательства защищать Польшу, планирует созвать франко-немецко-польскийсаммит.

Судя повыступлениюМакрона в Военной школе в Париже 7 февраля, он намерен сосредоточиться не на пересмотре оценок итогов Второй мировой войны – это повод для перезапуска стратегического диалога по вопросам европейской безопасности. Страны Центральной и Восточной Европы хотели быполучить гарантиибезопасности от НАТО и США − вот и выслуживаются, нападая на Россию. Варшава мечтаето новой эпохе,за счет усиления своих позиций.

С учетом конъюнктурных претензий стран Восточной Европы, России требуется правильно реагировать, соблюдая баланс между объяснением свой правоты и втягиванием в чужие игры. Все же американское или европейское видение не сможет подменить процесс формирования справедливого и демократичного полицентричного мира.

Необходимо подготовиться кмеждународной конференции «Ялта–1945: уроки истории», четко представить картину произошедшего и происходящего. Важным станетпринятие Ливадийской декларации поддержания мира и безопасности на Евразийском континенте, проведение саммита «ядерной пятерки» и торжественных мероприятий по случаю 75-летия Второй мировой войны. Следует работать с зарубежными СМИ, выстраивать диалог с теми политиками, кто выбирает диалог. Важно поддерживать русскоговорящее население Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, предоставить площадку для обсуждения соблюдения прав человека. Тогда необоснованных претензий к нам будет меньше.