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В Крыму приказано сократить количество деловых мероприятий или проводить их в видеоформате

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму приказано сократить количество деловых мероприятий или проводить их в видеоформате
Фото: соцсети

В связи с указом главы Крыма Сергея АКСЕНОВА, в период «повышенной готовности» рекомендовано усиленно использовать видеоконференции.

В опубликованном сегодня указе говорится: «запретить … проведение детских, спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий».

Также приказано сократить количество деловых мероприятий или проводить их в видеоформате.

Оговаривается, что на чрезвычайно важных и неотложных мероприятиях должно быть не более 50 человек. Какие мероприятия считаются важными и неотложными, а также почему количество ограничено цифрой 50 не уточняется.

ГБ

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