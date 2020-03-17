В Крыму приказано сократить количество деловых мероприятий или проводить их в видеоформате

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В связи с указом главы Крыма Сергея АКСЕНОВА, в период «повышенной готовности» рекомендовано усиленно использовать видеоконференции.

В опубликованном сегодня указе говорится: «запретить … проведение детских, спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий».

Также приказано сократить количество деловых мероприятий или проводить их в видеоформате.

Оговаривается, что на чрезвычайно важных и неотложных мероприятиях должно быть не более 50 человек. Какие мероприятия считаются важными и неотложными, а также почему количество ограничено цифрой 50 не уточняется.