Крым: впечатления туриста

Крым – отличное место для познавательного летнего отдыха. В своём семейном путешествии по Южному берегу Крыма убедилась, как же важно сохранить всё то, что подарено природой.

Предлагаются природоведческие, историко-архитектурные, военно-исторические и этнографические туры. Просто глаза разбегаются… Вот Никитский ботанический сад; Крымский природный заповедник; Ласточкино гнездо; Ливадийский, Массандровский, Алупкинский дворцы-музеи; горы Ай-Петри, Аю-Даг, Кара-Даг; водопад Джур-джур; Долину приведений, пещеры Крымских гор.









Для каждого русского многое значат города − Севастополь, Ялта, Керчь, Феодосия, Судак, Алушта, Гурзуф, Херсонес, Евпатория, Бахчисарай, Балаклава.

Некоторым штрихом к этому описание отдыха в Алуште. История курорта события Гражданской войны (12-метровый обелиск в память о первом правительстве), Великой Отечественной войны (улица 15 апреля в честь освобождения); расцвет в советский период и закат в кризисный период. Большинство выступили за присоединение Крыма на референдуме.









Спустя более 5 лет новых здравниц и туристических объектов не построено! Дороги в городе оставляют желать лучшего. Много пыли – стройка и отдых не совместимы, но нужно благоустроить Крым.

Отелей и пансионатов недостаточно – бронируют за год. Повсеместно старый номерной фонд и старая сантехника. Зато спасибо − за чистое белье и уборку. Почти не видно охраны на территориях отелей и мало полиции на улицах.

Питание – домашняя качественная еда. Однако цены все же высокие, присутствует недостаток в элементарных бытовых предметах. Много частников − один гипермаркет.









«Воздух в Алуште значительно здоровее ялтинского», − говорил врач С.П. Боткин. Лучше всего это ощутить на самой длинной в Крыму набережной с Ротондой (7 км). Море и пляжи (их длина– 50 км) чистые.

Развлечений немного. Мало продаются книги и газеты. Местные жители − дружелюбные и трудолюбивые. Алушта славится уютом и гостеприимством. Особо следует отметить Алуштинский дельфинарий, где дельфины окружены заботой и уходом. Восхищают профессионализм и преданность дрессировщиков и обученность дельфинов!

Экскурсии и морские круизы интересные. Правда, сверх стоимости оплату берут за вход в парки и дворцы, и имеются объекты в аварийном состоянии – Ласточкино гнездо и Беседка ветров.

Интернет слабый в отелях. Рекомендуется покупать «местные».

В Крыму, как и на краснодарских курортах, имеются проблемы с канализацией. Старые очистные сооружения не справляются. В горные реки происходят незаконные выбросы сточных вод. Воочию наблюдала, как чистая река Демерджи, бегущая в горах, превращалась в тухлую сточную воду, впадающую, между прочим, в Чёрное море.









В целом туристы нуждаются не только в сервисе, но и в просвещении. С тем, чтобы приобщиться к истории Крыма. Она неразрывно связана с историей России. Мы же потомки великой российской цивилизации!

И, напоследок о Ялте – «жемчужине» Крыма. На знаменитую набережную устремляются туристы. Сервис значительно дороже, пляжи благоустроенные. Часто встречаются иностранцы – это важно для правильного представления о России.

Курорты Крыма и Краснодарского края высокого уровня должны стать одними из лучшими в мире!

Марина Панюжева