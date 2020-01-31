Состоится ли саммит «ядерной пятерки» или он уже не состоялся?

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31 января 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Фото: соцсети

Путин на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме 23 января предложил провести встречу с участием лидеров «ядерной пятерки», постоянных членов СБ ООН − Россия, США, Китая, Франция и Великобритания. Но уже через неделю представители «ядерной пятерки» не смогли согласовывать совместное заявление на встрече в Пекине.

В условиях «углубления дефицита взаимного доверия» появятся ли на свет совместные проекты сотрудничества или структурированная международная организация? Смогут ли государства договориться и принять конкретные решения, вопреки разногласиям и разобщенности? Пока никто из экспертов с точностью не может ответить. Но если России все-таки попытаться…

Зачем нужен саммит «ядерной пятерки»?

Инициатива по созыву саммита «ядерной пятерки» для продвижения «позитивной повестки» была выдвинута в нестабильное кризисное время. Происходят распад режима контроля над вооружениями и подмена общепризнанных норм международного права конъюнктурными установками. Искусственно сдерживается раскрытие потенциала новых центров в Евразии, АТР, Африке и Латинской Америке. Поэтому президент РФ, по сути, предложил лидерам ведущих стран «взять на себя ответственность и остановить нарастающую критическую массу противоречий в международных отношениях».

Пока известна цель саммита − обсудить вопросы международной безопасности и глобальные проблемы. Скорее всего, в повестке будут числиться конфликты в Ливии, в Сирии, на Украине, иранская ядерная программа, борьба с терроризмом и распространением ОМУ, контроль над вооружениями, проблемы мирового развития.

Путин указал на символичность проведения саммита в 2020 году, когда отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и основание ООН − 9 мая или 24 октября. Но в мае все же будет рано проводить обсуждение. Возможно, оно пройдет накануне обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в мае. С учетом намерения Иранавыйти из ДНЯО, при условии обсуждения его ядерной программы в СБ ООН, это событие значимо для поддержания международной стабильности. Россия готова к серьезному разговору в любой стране, любой точке мира!

Международная реакция: кто – за, кто – против?

24 января были отправлены официальные послания с пояснениями четырем странам. Президент Франции Э. Макрон поддержал эту инициативу, поскольку пять стран несут историческую ответственность и являются гарантами мирового порядка.

Макрон попытался соединить две идеи вместе − новая архитектура европейской безопасности и поддержание международного мира и безопасности. Елисейский дворец предлагает провести встречу в рамках сессии ГА ООН в сентябре. Как пишет Le Monde, формат «пятерки» нужен России, чтобы показать статус великой державы и вернуться в Большую восьмерку. Подчеркивается, что идея глобального саммита была уже артикулирована Парижем. И все же есть основания полагать, что именно Россия сможет организовать широкоформатные дискуссии по проблемам международной безопасности.

Выступление Путина нанесло серьезный удар по позиции стран Восточной Европы, в частности, Польши, которые выступают за фальсификацию и переписывание истории, героизацию нацизма, компенсацию за «советскую оккупацию». В сентябре 2019 г. была принята резолюция в Европарламенте о равной ответственности СССР и фашисткой Германии. Сейчас, как никогда, важно вернуть правильное понимание важности исторических событий.

По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, Пекин готов поддерживать коммуникацию и координацию по проведению саммита.В Лондоне заявили, что ожидают деталей по данному предложению. В ООН приветствовали усилия по содействию дискуссиям между постоянными членами Совета Безопасности.

Ясно, что западные эксперты ждут конкретных предложений от России, и, наверное, проверяют ее готовность пойти на уступки.

Но далеко не все в Европе настроены позитивно по отношению к политике России. Усилиями Украины и Великобритании неслучайно была принята резолюции ПАСЕ с требованием к Москве выполнить минские соглашения, положить конец военному вмешательству и поддержке повстанцев и вернуть Крым Киеву (!).

Кроме того, скепсис связан с трудностями формирования повестки мероприятия и достижения результатов, некого соглашения.

Почему Россия права?

Планы по изоляции России все-таки провалились. Лидеры Большой восьмерки не способны толком решить ни один актуальный вопрос, без России. Политика санкций не принесла ощутимого результата, это явная слабость США. В Европе нарастает усталость от американского диктата.

По словам Алексей Пушкова, отстаивание международного права является «силой России». Как подчеркивает Сергей Лавров, правовой фундамент международной архитектуры, заложенный Великой Победой, остаётся важнейшей опорой.

Москва восстановила свои позиции в качестве ведущей державы мировой политики, обладающей новейшим вооружением и «мягкой силой» в ООН, Большой двадцатке, БРИКС, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. На ближневосточном треке Россия обрела в последнее десятилетие вес. Несмотря на антироссийскую пропаганду, сторонников нашей внешней политики становится все больше.

К примеру, как сообщает France24, инициатива последовала после того, как Россия выступила «глобальным влиятельным посредником» на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине. Признается, что Россия привнесла стабильность и предсказуемость по сравнению с хаотичной политикой Трампа в некоторых регионах. Отмечается общее улучшение обстановки за счет личных контактов первых лиц.

Париж считает, что инициатива Путина будет способствовать утверждению принципов многополярности и противостоять односторонним акциям США. При этом сохраняются антироссийские санкции. Москва, как верно пишут французы, «отрицает обвинения Киева и его западных союзников в том, что она поставляла оружие сепаратистам, сражающимся на востоке». И правильно делает.

В итоге – готовимся к саммиту «большой пятерки»?

Саммит «большой пятерки» лидеров вполне может состояться, поскольку имеется общий интерес в формировании более справедливого и демократичного полицентричного миропорядка и решении глобальных проблем. Неслучайно, ООН начинает глобальное обсуждение роли всестороннего сотрудничества в построении будущего.

Несмотря на внешнее давление, Россия не должна сбавлять инициативу – нам есть, что предложить миру!