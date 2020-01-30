Сенатор Владимир Джабаров: «Сейчас пришло время дипломатов!»

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30 января 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Сенатор Владимир Джабаров, special.council.gov.ru

Специально для читателей «Аргументы недели» В.М. Джабаров, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, поведал о том, как осуществляется внешняя политика России. Почему Запад не может примириться с Россией, но европейцы меняют отношение к нам? Что ожидать от «нормандской четверки»? Как предотвратить новый конфликт на Ближнем Востоке? Что за услуги навязывают американцы? А также – как наши парламентарии продвигают позицию России? Об этом в эксклюзивном интервью.

Почему Запад не может примириться с Россией?

- Как бы Вы охарактеризовали российскую внешнюю политику? В одном из интервью Вы заметили, что наши новейшие виды вооружений – «холодный душ для натовских «ястребов», при этом Россия никому не угрожает и готова сотрудничать.

- Российская внешняя политика, в общем-то, носит наступательный, прагматичный характер. А самое главное – она честная. Если в начале 1990-х гг. наша внешняя политика ориентировалась на политику США и стран Западной Европы, когда мы соглашались и принимали правила игры наших партнеров, то сейчас внешняя политика отстаивает национальные интересы России. И это очень важно. Нам это нелегко дается, поскольку Запад никак не может примириться с тем, что Россия уже давно поднялась с колен, имеет свою точку зрения на конкретную ситуацию.

Считаю, это обусловлено во многом тем, что мы обеспечили безопасность своей страны на годы вперед и не боимся никого. При этом сами ни на кого не собираемся нападать. Свои интересы будем отстаивать в любом случае. Поэтому сторонников нашей внешней политики становится все больше, несмотря на ту оголтелую антироссийскую пропаганду, которая развернулась на Западе и не прекращается многие годы. Наша позиция неизменна: мы – за многополярный мир, за уважение интересов всех сторон.

Равноправные отношения со странами Европы и Азии

- Какие приоритетные направления деятельности можно выделить?

- Приоритетно для России – равноправие в отношениях. Россия – страна евразийская: У нас имеются интересы и в Европе, и Азии. Мы никогда не забываем, что мы – европейская страна, и не хотим дружить с азиатскими странами против европейских стран и наоборот. Мы открыты к диалогу со всеми странами и на Западе, и на Востоке. А приоритеты простые – отстаивать свои национальные интересы.

Когда мы приняли решение участвовать в операции в Сирии, задействуя воздушно-космические силы, мы отстаивали национальные интересы. Мы понимали, что «Исламское Государство», когда закончит с режимом Асада и установит исламский халифат, направит свои силы против России, нашего Северного Кавказа и наших ближайших соседей в Центральной Азии.

«Без Москвы не решается ни одна европейская проблема»

- В контексте возращения РФ в ПАСЕ, призывов европейцев к снятию санкций и «глубокому переосмыслению»отношений, визитов французских министров и канцлера Германии в Москву, что бы Вы заложили в повестку отношений России и ЕС?

- Мне кажется, что Запад созревает в понимании бессмысленности антироссийских санкций. За прошедшие 5 лет они убедились, что санкции не к чему хорошему не привели. Да, они нас тоже не радуют – мы понесли определенные потери, но они не больше, чем у Запада, у Евросоюза. Разрушены многие связи. Тем не менее, с отдельными европейскими странами, в том числе с Германией, мы продолжаем активно сотрудничать. Наглядный пример − строительство «Северного потока-2». Есть и другие проекты.

В Западной Европе все чаще раздаются голоса о необходимости восстановления нормальных экономических связей с Россией. Причем об этом громче всего говорят страны «старой Европы» − Италия, Франция, Германия. К стану непримиримых я, конечно бы, отнес «младоевропейцев» − страны Балтии и Польша, где просматривается линия на выполнение указаний из Вашингтона – не идти на примирение с Россией никакой ценой. Эти страны действуют в ущерб своим национальным интересам: Польша теряет от прекращения связей с нашей страной, и тем более страны Балтии, экономика которых всегда была завязана на нашу страну. Инфраструктура, особенно транспортная, всегда зависела от развития отношений с Россией.

О том, как европейцы созревают до диалога с Россией

- Как договариваться о новой архитектуре европейской безопасности? Или подождать с этим вопросом, пока созреет обстановка.

- Мы активно работаем на всех площадках − и в Парламентской ассамблеи Совета Европы, и в Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Конечно, нужен какой-то период, поскольку разрушилось все очень быстро − от года до двух лет. А вот созидать, восстанавливать придется дольше: важно переломить недоверие, которое возникло между странами и, конечно, понять, что у нас Европа − одна на всех. Мы не можем ее делить − на правильную и неправильную, и планы некоторых кругов изолировать Россию, провалились. Вот яркий пример тому – визит Ангелы Меркель в Москву в первой половине января. Без Москвы не решается ни одна европейская проблема. Об этом говорят все и на всех площадках − парламентских и международных.

Поэтому я думаю, европейцы созревают до того, что им необходимо в корне менять отношение и договариваться. Сейчас пришло время дипломатов!

Изменение минских соглашений − путь в никуда!

- Реализация «минских договоренностей» – «ключ к урегулированию ситуации на востоке Украины». Но следует ли возлагать большие надежды на весеннюю встречу «нормандской четверки» на фоне периодических обстрелов мирного населения Донбасса?

- Это сложная проблема. Успешно прошел саммит «нормандской четверки» в Париже. Была подтверждена необходимость выполнения «минских договоренностей», но, к сожалению, президент Украины не свободен в своих решениях, находится под мощным прессом националистических и экстремистских сил, которые угрожают то майданом, то свержением. Он лавирует и пытается найти выход из ситуации.

Кстати, я думаю, что призыв изменить минские соглашения − это путь в никуда. Они должны понять, что в Донбассе никогда не пойдут на условия Киева, который призывает сначала установить полный контроль над этими территориями, а потом уже проводить выборы. В ходе их проведения будут и зачистки, и что угодно. Никакого свободного волеизъявления там не будет!

Нужны ли европейские миротворцы в Донбассе?

- Следует ли пригласить в Донбасс европейских миротворцев для разведения вооружённых отрядов?

- Вопрос оригинальный: с одной стороны, это будет здорово, если будут миротворцы. Но при одном условии – они должны разделять противоборствующие стороны – вооруженные силы Украины и части ДНР и ЛНР.

Киев настаивает на том, чтобы миротворцев поставить по периметру ДНР и ЛНР, то есть закрыть внешний периметр границы России. Понятно, к чему это приведет: миротворцы не будут вмешиваться в боевые действия. Взяв под контроль территории, неподконтрольные силы Киеву, вроде батальона Азов, там устроят Варфоломеевскую ночь. Зачистку территории с ужасными результатами. Понятно, почему они настаивают на этом. Мы же говорим о размещении миротворцев на границы ДНР и ЛНР с Украиной и не более того.

Новая драма на Ближнем Востоке

- На другом направлении разыгрывается драма – противостояние США-Ирак-Иран. Как поступит Россия на Ближнем Востоке?

- То, что произошло в Ираке, где был убит иранский генерал К. Сулеймани, один из руководителей КСИР, поставило регион на грань большой катастрофы. Был нанесен ответный удар иранскими ракетными частями по американским базам в Ираке – обошлось без сильных жертв. Конфликт был остановлен, но пока не разрешен. Подобные безответственные действия могут привести к такой ситуации, когда огромное количество стран этого региона могут оказаться втянутыми в конфликт.

Мы помним о сложных отношениях между Израилем и Ираном, суннитами и шиитами − одно тянет за собой другое. И американцы способны чужими руками разжечь новый конфликт, который может перерасти в глобальный, − тогда мало никому не покажется. Поэтому очень важно, чтобы стороны одумались, сели за стол переговоров. Не хочу никого ругать − ни Иран, ни Америку, но они должны понимать, что в их руках мир в регионе. Важно разбирать спорные вопросы и искать пути выхода из создавшейся ситуации.

Навязанные услуги американцев

- А по поводу решения иракского парламента вывести иностранные войска со своей территории, что можете сказать? Сначала Ирак был решительно настроен, но сейчас этот процесс замедлился. Следует ли рассмотреть вопрос в СБ ООН или пусть Ирак сам действует?

- Да, требование такое у Ирака было, но оно было и со стороны Сирии. Требовали, чтобы американцы вывели незваных гостей, американские ВС, которые незаконно находятся в Сирии, – их туда не приглашали.

Американцы достаточно вяло отвечают либо вообще не реагируют на эти призывы. Потребовали от Ирака огромную компенсацию за строительство баз. Не понятно, почему Ирак должен платить за базы, которые не просил строить. Такая вот навязанная услуга от американцев. Я думаю, что американцы так просто не уйдут – они будут цепляться любой ценой. И пока они там стабилизировать ситуацию в регионе, будет очень сложно.

- А как-то Россия может помочь Ираку?

- Россия пытается помочь и проводит переговоры со всеми участниками этой драмы, которая разыгрывается в этом регионе. Конечно, большие дебаты предстоят на полях СБ ООН. Все требует время и, главное, желание стран найти мирный выход.

Будет ли новая иранская ядерная сделка?

- По поводу иранской ядерной сделки Сергей Лавров предложил новую встречу ее участникам. Россия могла бы инициировать подобное, но пока конкретных очертаний новое соглашение не приобрело?

- Пока конкретных шагов нет. Необходимо, чтобы были согласны все стороны: США, которые должны быть готовы к этой сделке, Иран, который не раз говорил, что не допустит новую сделку, и другие заинтересованные участники – Германия и Франция.

Но, тем не менее, мне кажется, если сделка будет в том или ином виде, это предотвратит создание атомной борьбы в Иране. Этого добивались страны, когда предлагали сделку и все работы шли под контролем международных организаций.

Россия готова к диалогу, а США – нет

- Имеются ли пути выхода из кризиса российско-американских отношений, например, регулярные встречи президентов? Какие шаги принимаются со стороны парламентариев? Парадоксально, но Трамп хотел бы увеличить товарооборот и запустить деловой консультативный совет.

- Россия открыта к диалогу с американцами, и наш президент неоднократно говорил об этом. Трамп говорил, что готов увеличить товарооборот, запустить наши отношения по-новому, но это все слова. Я, честно говоря, не очень верю Трампу. Это единственное предвыборное обещание, которое он не исполнил. Он постарался все выполнить, а в этом вопросе у него не получилось, поскольку он находится в противоборстве с демократами. Это внутренняя борьба между республиканцами и демократами. Россия используется, как отвлекающий маневр, как повод для того, чтобы каждой стороне набрать свои очки. Я не верю, что до президентских выборов в 2020 г. может измениться что-то.

Что касается парламентского сотрудничества, председатель Константин Косачев, по поручению нашего Комитета, регулярно направляет предложения по его возобновлению в Конгресс США − в верхнюю и нижнюю палаты. Но ни одного ответа мы не получили, ни какого желания сотрудничать с нами нет. Более того, на международной площадке ОБСЕ, где американцы принимают участие, они также уклоняются от прямых контактов с нами.

Парламентская дипломатия: шаги вперед

- Что делается на межпарламентском уровне для укрепления международного права? Что в повестке у парламентариев?

- Мы пытаемся использовать все международные площадки − и ОБСЕ, и ПАСЕ, чтобы улучшить взаимопонимание между странами. И кое-что получается: постепенно стало оживать наше межпарламентское сотрудничество. В Москву стали приезжать делегации различных парламентов, в том числе западноевропейских. И мы посещаем эти страны, но этот процесс зависит от того, как развиваются отношения на межгосударственном уровне. Будет там «зеленый свет» – я уверяю, парламентарии свою часть пути пройдут достойно.

Мы пытаемся даже при плохих отношениях вести неформальный диалог, в частности, с парламентариями многих европейских стран и, в общем-то, часто находим понимание нашей позиции, но на все нужно время.

- Спасибо, Владимир Михайлович за интервью читателем «Аргументы недели». Надеемся на эффективную парламентскую дипломатию России!