В Совете Федерации убеждены, что

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9 января 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, council. gov.ru/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг, 9 января, выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен.

Джабаров отметил, что то, как накануне был блестяще открыт "Турецкий поток", свидетельствует о надежности России как партнера. "Северный поток – 2", по словам сенатора, не менее амбициозный и важный проект. Данный газопровод, несмотря на все проблемы, которые искусственно создаются, будет достроен, подчеркнул политик.

Владимир Джабаров добавил, что завершение строительства "Северного потока – 2" гарантирует Европе поставки газа на десятилетия вперед.