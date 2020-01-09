В Совете Федерации убеждены, что

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг, 9 января, выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен.
Джабаров отметил, что то, как накануне был блестяще открыт "Турецкий поток", свидетельствует о надежности России как партнера. "Северный поток – 2", по словам сенатора, не менее амбициозный и важный проект. Данный газопровод, несмотря на все проблемы, которые искусственно создаются, будет достроен, подчеркнул политик.
Владимир Джабаров добавил, что завершение строительства "Северного потока – 2" гарантирует Европе поставки газа на десятилетия вперед.