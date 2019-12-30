Итоги внешней политики России в 2019 году: оценки МИД РФ

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30 декабря 2019, 10:44 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Совет Федерации Российской Федерации. Фото из личного архива автора

Итоги внешнеполитической деятельности России в 2019 году были подведены министром иностранных дел Сергеем Лавровым на прошлой неделе в рамках «правительственного часа» на 471-ом заседании Совета Федерации.

Эстонский казус

Предваряя выступление главы российской дипломатии, сенатор Алексей Пушков назвал «грубым нарушением» давление Эстонии на журналистов агентства «Спутник»и призвал поднять этот вопрос на сессии ОБСЕ и ПАСЕ.Между тем он подчеркнул, что «пока нет активных действий», хотя развязана информационная война против России. Сенатор Валентина Матвиенко выступила за пресечение нарушения свободы слова журналистов и неправомерного притеснения СМИ.

В Эстонии 18 декабря прозвучали угрозы возбудить уголовные дела против сотрудников «Спутник», поскольку они работают на МИА «Россия сегодня». Как в новостном агентстве «Спутник» распознали пропагандистский рупор дезинформации, остается только гадать…

Давление Эстонии на российские СМИ противоречит европейским ценностям и нормам международного права, как считает Мария Захарова. Однако мы не дождемся фактов несоответствия деятельности «Спутник» в Эстонии заявленным целям – их просто нет. Прибалтика, в сущности, пытается угадить вашингтонской элите, и России важно дать отпор неправомерным практикам.

Пересмотр «соглашения о Беренговом проливе»

Председатель Комитета СФ по международным деламКонстантин Косачевсообщило работе с профильными министерствами по вопросу применения соглашения между СССР и США о линии разграничения морских пространств («соглашение о Беренговом проливе»). Это соглашение было подписано в 1990 г. для разграничения 200-мильных исключительных экономических зон и континентального шельфа между Россией и США в Беринговом и Чукотском морях, а также территориальных вод на небольшом участке Берингова пролива. К слову сказать, оно так и не было ратифицировано.

Этой осенью сенаторы подняли вопрос нарушения интересов России. Говоря языком цифр, Россия потеряла 150 млрд. рублей из-за невозможности лова на участках Берингова моря, отошедших США. Часть континентального шельфа, где можно вести промысел, уменьшилась на 77,7 тыс. кв. км. При этом нефтегазовые месторождения разведаны на сотни миллиардов долларов. В перспективе «соглашение о Беренговом проливе» может стать разменной картой в контексте пересмотра правовой базы российско-американских отношений.

А пока были одобрены для ратификации договоры между РФ и ОАЭ, РФ и Республикой Намибией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

Выступление Сергея Лаврова, министра иностранных дел РФ на «правительственном часе» 23 декабря 2019 г.

Выступление Сергея Лаврова: успехи многополярной дипломатии

В начале выступления Сергей Лавров подчеркнул ценность сопряжения усилий МИД и обеих палат Федерального Собрания, парламентской дипломатии для «последовательного продвижения приоритетов России на международной арене».

По словам Лаврова, международная ситуация остается «весьма напряженной», поскольку американцы и их союзники «пытаются затормозить, в том числе силовыми методами, объективный процесс формирования более справедливой и демократичной полицентричной системы мироустройства». На практике это приводит к сдерживанию раскрытия потенциала новых центров в Евразии, АТР, Африке и Латинской Америке.

Из негативных трендов Лавров обозначил «демонтирование» архитектуры стратегической стабильности и контроля над вооружениями; фрагментацию пространства европейской безопасности; недобросовестную конкуренцию со злоупотреблением статуса доллара.

Была выделена подмена общепризнанных норм международного права конъюнктурными установками. По сообщению Лаврова, «Запад хотел бы подменить коллективную работу в универсальных многосторонних форматах, прежде всего ООН, «келейными сходками».

Кстати, глава российской дипломатии не раз подвергал осуждению концепцию «порядка, основанного на правилах». По-видимому, независимая внешняя политика РФ по продвижению «позитивной повестки» и укреплению международной безопасности так претит части западной элите, что она стремится нас наказать. Наш ответ – формирование «благоприятного, добрососедского внешнего окружения» и защита международного права через многополярную дипломатию в рамках ООН, «Группы двадцати», БРИКС и ШОС.

Положительно Лавров оценил укрепление многополярности; смещение центра мировой политики из Евроатлантики в Евразию; гармонизация интеграционных процессов на евразийском пространстве, которая является «безусловным приоритетом» России, крупнейшей евразийской державы. Были достигнуты определенные результаты − взаимодействие в рамках СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС и подписание соглашений о свободной торговле, в частности, соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС-КНР. Россия намерена укреплять стратегическое партнерство с Китаем, Индией и странами АТР.

Более того, Лавров остановился на инициативе формирования Большого Евразийского партнерства с участием членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и других стран континента. Первый этап уже начался с сопряжения планов развития ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс – один путь». В перспективе ЕС может стать участником Большого Евразийского партнерства. И тогда уже Большая Европа станет глобальным актором.

Министр коснулся углубления сотрудничества с африканскими и латиноамериканскими странами, назвав саммит Россия-Африка «крупным дипломатическим событием года».

Относительно российско-американских отношений Лавров подчеркнул готовность к прагматичному взаимодействию на принципах взаимного уважения и баланса интересов.

В целом фокус российской дипломатии все больше смещается в АТР, но усилия также направлены на поддержание макро- и кроссрегионального сотрудничества и проведение многосторонней дипломатии в рамках разных интеграционных форматов.

Вклад РФ в поддержание международной безопасности

Лавров осветил вклад РФ в урегулирование конфликта в Сирии и Украине. На сирийском треке важным является серьезный удар по международному терроризму, сохранение суверенитета, работа Конституционного комитета, запущенная в рамках Астанинского формата – России, Ирана, Турции.

С целью стабилизации ближневосточного региона была разработана инициатива формирования широкого антитеррористического фронта и Концепция коллективной безопасности РФ в зоне Персидского залива и в сопредельных регионах.

К сожалению, «серьезным дестабилизирующим фактором», как Лавров отметил, остается внутренний конфликт на Украине. Неизменным является последовательное выполнение Минских соглашений. Положительно оценивалась встреча «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Лавров подчеркнул, что Россия готова быть посредником в рамках Контактной группы и «жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины».

Среди других вопросов были отмечены российские инициативы в области предотвращения гонки вооружений в космосе, создания механизмов противодействия химическому и биологическому терроризму, согласования международного «кодекса поведения» в киберпространстве.

Расширение гуманитарного влияния

Заключительная часть выступления Лаврова была посвящена расширению гуманитарного влияния, сплочению Русского мира, защите прав журналистов за рубежом. При содействии МИД реализуются программы поддержки НПО, русскоязычной прессы, позиций русского языка и защиты прав соотечественников за рубежом. Совет глав субъектов при МИДе оказывает поддержку межрегиональным связям.

2020 г. пройдет под знаком празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне. МИД прикладывает усилия для недопущения ревизии итогов разгрома нацизма. На ГА ООН была принята резолюция по борьбе с героизацией нацизма.

На неформальном саммите СНГ в декабре позиция России получила поддержку партнеров. В частности, Путин заявил, что недавняя резолюция Европарламента «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз».

В 2022 г. в России состоится Всемирная конференция по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая должна способствовать укреплению нашего влияния.

Лавров подытожил тем, что Россия будет «совместно с единомышленниками добиваться укрепления правовых, демократических начал международной жизни на основе принципов Устава ООН» и создавать «максимально благоприятные внешние условия для развития страны» и роста благосостояния граждан.

Наибольший интерес сенаторов вызвали проблемы построения новой архитектуры доверия в Европе. Запад не устраивает, когда Россия отстаивает «принципы равноправия, взаимной выгоды, обеспечения единой и неделимой безопасности». В отличие от Франции США и их союзники продолжают придерживаться «общей линии на сдерживание России».

На другой вопрос, как меняется отношение к факту воссоединения Крыма с Россией, Лавров ответил, что «серьёзные люди давно все поняли», что Крым – это Россия. Разыгрыванием «крымской карты» занимаются люди, одержимые сдерживанием Россией. К этому ничего не добавишь. Остается надеяться на постепенную смену западных элит.

Были затронуты межпарламентский диалог о разработке концепции ограничения вмешательства в суверенные дела; искажение исторических фактов западными партнерами; финансирование российских культурных центров за рубежом.

По поводу встреч с Помпео и Трампом и перспектив нормализации отношений РФ и США Лавров отметилвозобновление «нормального взаимодействия» по контртерроризму, Сирии, Корейскому полуострову и Афганистану, а также предложение Путина о продлении Договора СНВ-3. Теперь американцам придется изложить свою позицию и уговорить Китай присоединиться к переговорам.

Матвиенко поинтересовалась, что будет с международными институтами и правилами, которые «ежедневно попираются и разрушаются». Обнулился авторитет МАГАТЭ, ВТО, МОК. Выход США из ДРСМД разрушил систему безопасности.

Лавров согласился с тем, что наблюдается тревожная тенденция: западные партнеры пытаются не просто внедрить некие правила, но «откровенно приватизировать секретариаты международных организаций».

Какой же выход из сложной ситуации? Это «консенсусная эволюция международного права». Лавров считает важным мобилизовать мировое сообщество, чтобы отстаивать универсальные нормы, воплощенные в Уставе ООН.

По итогам «правительственного часа» было принято постановление СФ об эффективной реализации внешнеполитического курса РФ. Пушков пришел к выводу, что «наша внешняя политика хорошо справляется». Это подтверждает рейтинг U.S.News, по которому Россия заняла 2-е место могущественных стран, после США. В Европе, по наблюдению сенатора, нарастает усталость от американского диктата. Политика санкций не приносит результата, это «слабость США», которые потеряли авторитет. Напротив, сенатор назвал отстаивание международного права «силой России».

Пушков подчеркнул, что Россия предлагает альтернативную модель международных отношений, востребованную в мире. Это «наш большой политико-информационный ресурс». Жизненно необходимо «выдержать линию».

В итоге, Россия будет вести борьбу за справедливый и демократичный миропорядок, основанный на уважении интересов и ценностей всех участников, а не сотканный по западным лекалам. Для отечественной дипломатии следует быть гибкой, эффективной и адаптированной, синхронно реагировать на вызовы, выдвигать «свежие» инициативы и организовать широкоформатные дискуссии по проблемам международной безопасности, цифровой экономики, применения искусственного интеллекта и мирового развития.

Встреча Нового года в Совете Федерации РФ