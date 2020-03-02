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В Совфеде выдвинули идею учредить День освобождения Крыма

, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Совфеде выдвинули идею учредить День освобождения Крыма
Крым, pixabay.com
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в понедельник, 2 марта, выдвинул идею учредить новую региональную памятную дату – День освобождения Крыма.
 
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.
 
Сергей Цеков отметил, что ключевым днем в жизни современного Крыма можно считать 27 февраля – тогда стало ясно, что жители полуострова намерены двигаться в направлении России. Именно эту дату можно считать моментом начала освобождения Крыма от оккупации Украиной. Сенатор добавил, что Киев все еще возвращается к крымским событиями и делает заявление об аннексии и оккупации со стороны РФ, хотя очевидно, что ничего этого не было.
ЕТ

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