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28 февраля 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.

Кулеба утверждает, что его план состоит 12 пунктов, последний из которых звучит так: "Крым выскользнет из ослабевших рук России, а Украина его перехватит". Каким образом "выскользнет" полуостров, министр уточнять не стал.

Украинские чиновники не готовы жить в объективной реальности. Можно на границе демонстрировать в сторону Крыма бутылки с горилкой и пласты сала, а также в громкоговорители транслировать гопак, но и тогда крымчане не начнут убегать на Украину.

Постмайданной украинской власти нравится жить в искаженной реальности: с выдуманным прошлым, настоящим и будущим, где роль и успехи Украины преувеличены, а роль, состояние и достижения России преуменьшены, а также игнорируются общие у Украины с Россией и СССР великие достижения, которых очень много для перечисления в коротком комментарии, включая победу в Великой Отечественной войне.

На днях на похожую тему фантазировал и глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он заявил, что Киев не идет на "военное возвращение" Крыма из-за боязни большого числа жертв, прежде всего, среди гражданского населения, но он надеется, что полуостров удастся "вернуть" благодаря дипломатическим действиям.

Далее Секретарь СНБО предрек России развал и даже перечислил его причины − демография, религия, «китайская угроза». Но на Данилова обижаться не стоит - это уже стало традицией: каждый секретарь СНБО Украины должен объявить войну России, объяснить, почему это невозможно, и, напоследок, предречь её развал.

Это мышление нациста, который не представляет себе жизни в многонациональном государстве. А его измышления об экономике России, мягко говоря, глупы. Россия то на своих деньгах, а Украина на каких держится как государство? На займах, на распродаже и кредитах? Чем после продажи земель украинцы будут рассчитываться?

Однако, несмотря на то, что Данилов озвучил бред, в качестве лекарства для его горячки, я всё-таки потрачу время и разберу сделанное им заявление.

Во-первых. Почему в Крыму нужно действовать "дипломатическим путем", а на Донбассе - нет? То, что на Донбассе "могут быть огромные жертвы, прежде всего среди гражданского населения" Данилова не смущает? Что-то ВСУ Донецк, Луганск, другие города бомбили артиллерией и авиацией и не думали о мирных гражданах... Там дипломатию можно не применять, правильно я говорю, пан Данилов?

Правда в этом вопросе иная, чем та, которую пытается представить Данилов. ВСУ воюют на Донбассе против "российской армии", а в Крым не идут, потому что там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО российская армия.

Во-вторых. Это какие в России сейчас сложные религиозные проблемы? Это в России государство создает новые религии разделяя старые? Это в России УПЦ, ПЦУ, Униаты, Филаретцы?

В РФ 85 субъектов федерации; 198 народов, народностей; 44 религиозных конфессии, 37 языков, 15 языков с официальным статусом. История Государственности, которой более тысячи лет.

Тому как в России уживаются официальные религии следует поучиться большинству европейских стран. Конечно есть локальные проблемы на тему религии, но власть всё держит под контролем и до беспорядков на этой почве предельно далеко.

В третьих. Какие демографические проблемы Данилов имеет в виду? Минус как минимум 17 млн. (треть населения) на Украине за 30 лет? Снижение рождаемости на Украине до показателя 69,5 % от не так давнего 2013-го года? Да, следует признать, что в той же России тоже наличествует некоторый спад, так как играют свою роль "святые" для либералов 90-е, когда был всеобщий спад рождаемости, что аукается в 2020-м. Но этот спад в России совсем не в тех размерах, как та демографическая яма, в которой оказалась сегодня Украина.

В четвёртых. "Отношения с Китаем". Это он про то, как Украина Китаю многомиллиардный долг так и не отдала? Или про то, как Украина кинула Китай и отменила договорённости о продаже завода "Мотор Сич" китайцам и теперь отдаёт его американцам?

Что до самих российско-китайских отношений, они сейчас на замечательном уровне. Два адекватных государства всегда пожмут друг другу руки.

Если же намёк на какие-то теоретические территориальные претензии Китая на Дальний Восток и Сибирь, то Китаю надо сперва со своими территориями разобраться прежде чем думать про север. Несмотря на перенаселённость отдельных областей, в Китае хватает районов и с малой плотностью населения.

Резюме

Постмайданной украинской власти нужно стать реалистом и войти в объективную реальность, чтобы понять, что упущенный в результате скачек и антиконституционного переворота в Киеве Крым уже никогда не будет в составе Украины. Крымчанам оказалось не по пути с пробандеровцами. Да и Украину не возьмут ни в ЕС, ни в НАТО с нерешёнными территориальными вопросами.

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3173929.html