Коронавирус 10 марта: реальная угроза пандемии и смерть из-за боязни заразиться

Количество заболевших коронавирусов в мире достигло 114 457 человек. Погибли – 4 026 инфицированных.Выздоровели – 64 018. В России на сегодня зафиксировано 20 случаев заражения COVID-19.

В Италии начались тюремные бунты из-за коронавируса. В результате подавления охраной бунтов уже погибли шесть заключенных. Большинство отбывающих наказание за совершение преступлений требуют амнистии из-за коронавируса. Протесты прошли в Милане, Риме, Салерно, Неаполе, Палермо, Фодже.

В ВОЗ заявили, что угроза пандемии COVID-19 стала «очень реальной». Об этом в понедельник заявил гендиректор организации Тедрос Аданом. Гебрейусус. Вместе с этим он подчеркнул, что болезнь распространяется неравномерно и большинство заболевших сосредоточено в небольшой группе стран. Глава ВОЗ отметил, что даже если нынешняя эпидемия перерастет в пандемию, ее все равно можно будет взять под контроль, принимая решительные меры.

В Иране, кстати, из-за распространения коронавируса сотни преступников временно выпустили из тюрем.

Президент Макрон убедительно просит всех бунтовщиков из движения «Жёлтых жилетов» хотя бы на время отстраниться от своих антиправительственных митингов, но хулиганы по-прежнему продолжают свою борьбу.

Ученые сообщили о новых симптомах заболевания, вызываемого коронавирусом. Они могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге (сыпь и высокая температура, насморка, кашля, боли в горле). Более того, иногда лабораторные исследования могут показывать ложноположительные результаты на денге. В Сингапуре за последнее время диагностировано уже два подобных случая.

Главный научный сотрудник агентства Марта Хугас заявил, что коронавирус не передается через продукты питания. Поэтому ешьте спокойно и ни о чем не беспокойтесь.

В России коронавирус нового типа может быть признан форс-мажором при госзакупках. Соответствующий документ Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином разрабатывают для правительства РФ.

В Италии подписали декрет о введении полного карантина по всей стране. Передвижение населения без уважительных причин теперь ограничено, спортивные состязания полностью прекращаются. Закрываются также все учебные и развлекательные учреждения.

В Японии введут наказание за перепродажу защитных масок. Спекулянтам, которые пытаются впарить средство защиты втридорога грозит год тюрьмы и штраф в 10 тысяч долларов.

Коронавирус может сохраняться в воздухе в закрытом кондиционируемом помещении не менее 30 минут и смещаться на расстояние до 4,5 метров, уверены китайские ученые. Это больше, чем «безопасное расстояние», рекомендованное органами здравоохранения всего мира (до 2 метров).