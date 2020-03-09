Все новости >>

//Происшествия 13+

Итальянские СМИ пишут о начавшихся бунтах в стране из-за коронавируса

, 23:27 [ «Аргументы Недели» ]

Итальянские СМИ пишут о начавшихся бунтах в стране из-за коронавируса
Заключенные, г. Неаполь, фото: globallookpress.com

В Италии начались тюремные бунты из-за коронавируса. В стране из-за угрозы дальнейшего распространения вируса COVID-19 заключенным запретили свидания с родственниками, и они начали устраивать протесты. Итальянские СМИ написали о тюремных бунтах в городе Модена и в других городах.

В результате подавления охраной бунтов погибли шесть заключенных.  По данным газеты Corriere della Sera, 18 человек ранены. Протесты прошли в Милане, Риме, Салерно, Неаполе, Палермо, Фодже. В одной из тюрем были захвачены заложники. Для их освобождения проводилась полицейская спецоперация. В других тюрьмах заключённые поджигали мебель и оборудование.

В Фодже из тюрьмы сбежали 50 преступников. К подавлению бунтов пришлось подключить военных.
Большинство отбывающих наказание за совершение преступлений требуют амнистии из-за коронавируса.

В Иране из-за распространения коронавируса сотни преступников временно выпустили из тюрем. 

ИЧ

//картина дня

В мире

Экс-сотрудник Генштаба РФ назвал возможный сценарий начала войны с Турцией в Сирии

Экс-сотрудник Генштаба РФ назвал возможный сценарий начала войны с Турцией в Сирии

Константин Сивков, бывший сотрудник российского Генштаба, озвучил предполагаемый сценарий начала военного конфликта с Турцией на территории Сирии. По данному вопросу эксперт высказался на страницах СМИ.

На Украине поведали, какое будущее может ждать территории ДНР и ЛНР после возвращения в состав страны. По данному вопросу высказалась придерживающаяся националистических взглядов писательница Оксана Забужко.

На Украине поведали, какое будущее может ждать территории ДНР и ЛНР после возвращения в состав страны. По данному…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Власти Израиля из-за распространения коронавируса COVID-19 ввели обязательный двухнедельный карантин для граждан, прибывающих в страну из-за границы. О введении карантина…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Тамбовской области жители села Бокино Тамбовского района в понедельник, 9 марта, потребовали от полиции сообщить пдробности по делу о пропаже 13-летней девочки…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Главный врач одной из больниц Москвы, ведущий популярной программы о здоровье на телевидении Александр Мясников раскрыл и сравнил показатели смертности от коронавируса…

//новости ан