Итальянские СМИ пишут о начавшихся бунтах в стране из-за коронавируса

В Италии начались тюремные бунты из-за коронавируса. В стране из-за угрозы дальнейшего распространения вируса COVID-19 заключенным запретили свидания с родственниками, и они начали устраивать протесты. Итальянские СМИ написали о тюремных бунтах в городе Модена и в других городах.
В результате подавления охраной бунтов погибли шесть заключенных. По данным газеты Corriere della Sera, 18 человек ранены. Протесты прошли в Милане, Риме, Салерно, Неаполе, Палермо, Фодже. В одной из тюрем были захвачены заложники. Для их освобождения проводилась полицейская спецоперация. В других тюрьмах заключённые поджигали мебель и оборудование.
В Фодже из тюрьмы сбежали 50 преступников. К подавлению бунтов пришлось подключить военных.
Большинство отбывающих наказание за совершение преступлений требуют амнистии из-за коронавируса.
В Иране из-за распространения коронавируса сотни преступников временно выпустили из тюрем.