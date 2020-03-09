Итальянские СМИ пишут о начавшихся бунтах в стране из-за коронавируса

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9 марта 2020, 23:27 [ «Аргументы Недели» ]

Заключенные, г. Неаполь, фото: globallookpress.com

В Италии начались тюремные бунты из-за коронавируса. В стране из-за угрозы дальнейшего распространения вируса COVID-19 заключенным запретили свидания с родственниками, и они начали устраивать протесты. Итальянские СМИ написали о тюремных бунтах в городе Модена и в других городах.

В результате подавления охраной бунтов погибли шесть заключенных. По данным газеты Corriere della Sera, 18 человек ранены. Протесты прошли в Милане, Риме, Салерно, Неаполе, Палермо, Фодже. В одной из тюрем были захвачены заложники. Для их освобождения проводилась полицейская спецоперация. В других тюрьмах заключённые поджигали мебель и оборудование.

В Фодже из тюрьмы сбежали 50 преступников. К подавлению бунтов пришлось подключить военных.

Большинство отбывающих наказание за совершение преступлений требуют амнистии из-за коронавируса.

В Иране из-за распространения коронавируса сотни преступников временно выпустили из тюрем.