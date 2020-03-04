Из-за коронавируса в Иране из тюрьмы временно выпустили 54 тысячи заключенных

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4 марта 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Kuncoro Widyo Rumpoko, globallookpress.com

В Иране власти временно выпустили из тюрем 54 тысячи заключенных из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса в стране. Иран среди стран, наиболее пострадавших от коронавируса, кроме Китая, - сообщает kp.ru.

В Иране заболели коронавирусом 2366 человек. 77 человек скончались. В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) признали, что ситуация в этой стране особо тревожна из-за острой нехватки средств защиты - медицинских масок, перчаток, костюмов и очков для врачей, а также систем интенсивной терапии для пациентов с осложнениями.

Иранские власти стараются принять меры по сдерживанию распространения вируса. Во вторник, 3 марта, власти объявили, что временно выпускают из тюрем заключенных.

Официальный представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что "здоровье заключенных очень важно для нас, независимо от их статуса в качестве охранников или обычных заключенных". Кого коснется амнистия, иранские СМИ не уточнили.

Смертность от коронавируса в Иране выше, чем во многих странах за пределами Китая - 4,4%. Для сравнения, в Италии -2,6%, - передает CNN. Выше всего смертность от коронавируса - в США, 5,9%. В США подтверждено 122 случая заражения, умерли девять человек.