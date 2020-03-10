Год тюрьмы и штраф в 10 тысяч долларов. В Японии введут наказание за скупку и перепродажу защитных масок

//В мире 13+

10 марта 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Суровое наказание - год тюремного заключение и штраф в 10 тысяч долларов для спекулянтов, которые скупают и перепродают медицинские защитные маски, вступит в силу с 15 марта, сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

С распространением коронавируса в стране образовался дефицит масок, их даже выставляют на интернет-аукционах. В то же время из розничной продажи продукция практически исчезла. Нехватка во многом связана с тем, что ранее до 70% медицинских масок в стране импортировалось из Китая, откуда поставки сейчас прекратились в связи с угрозой эпидемии. Сейчас в Японии 530 заболевших, сообщает Daily Storm.