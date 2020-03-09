Эксперт рассказал, действительно ли коронавирус передается через еду

Европейское агентство по безопасности продуктов питания сообщило, действительно ли коронавирус может передаваться через пищу. В настоящее время опасная инфекция проникла в сто стран мира.
Главный научный сотрудник агентства Марта Хугас заявил, что коронавирусы SARS-CoV и MERS-CoV, родственные нынешнему, демонстрируют, что инфекция не передается через продукты питания. «На данный момент нет никаких доказательств того, что коронавирусная инфекция нового типа отличается в этом отношении от предыдущих», - подчеркнул эксперт.
Отмечается, что заболевание передается через респираторные капли при кашле или чихании.