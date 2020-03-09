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Эксперт рассказал, действительно ли коронавирус передается через еду

, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Эксперт рассказал, действительно ли коронавирус передается через еду
Фото: pixabay.com

Европейское агентство по безопасности продуктов питания сообщило, действительно ли коронавирус может передаваться через пищу. В настоящее время опасная инфекция проникла в сто стран мира.

Главный научный сотрудник агентства Марта Хугас заявил, что коронавирусы SARS-CoV и MERS-CoV, родственные нынешнему, демонстрируют, что инфекция не передается через продукты питания. «На данный момент нет никаких доказательств того, что коронавирусная инфекция нового типа отличается в этом отношении от предыдущих», - подчеркнул эксперт.

Отмечается, что заболевание передается через респираторные капли при кашле или чихании.

АБ

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