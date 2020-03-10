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В Италии подписан декрет о введении карантина по всей стране

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Италии подписан декрет о введении карантина по всей стране
Фото: Pixabay

Италия решила полностью закрыться на карантин из-за коронавируса. Председатель Совета министров Джузеппе Конте подписал декрет, согласно которому ограничивается передвижение населения по всей территории страны для борьбы с распространением коронавируса.

Документ вступил в силу утром 10 марта. В нем, в частности, говорится о запрете на перемещение без уважительных причин. Исключение составляют рабочая или семейная необходимость, а также переезды в связи с состоянием здоровья.

Согласно документу, в стране полностью прекращаются любые спортивные состязания, включая национальный чемпионат по футболу. Спортсменам разрешены лишь тренировки для подготовки к Олимпийским играм и другим соревнованиям международного уровня, причем, только под открытым небом и при условии обеспечения мер предосторожности. Запрещены и любые групповые встречи.

В Италии закрываются все развлекательные учреждения, включая музеи, театры и кинотеатры, на коммерческие центры, в том числе в выходные и праздничные дни, а также рестораны и другие точки общественного питания распространяется ограничение работы.

Как минимум до 3 апреля останутся закрытыми все учебные заведения.

Общее число инфицированных превысило в Италии 9 тысяч человек. 463 скончалось, еще 700 человек вылечилось от коронавируса.

Ранее итальянские СМИ сообщали о начавшихся бунтах в стране из-за коронавируса.

ДВа

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