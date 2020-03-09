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Семь человек погибли в Иране из-за боязни заразиться коронавирусом

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Семь человек погибли в Иране из-за боязни заразиться коронавирусом
больница, pixabay.com

"Лекарство против коронавируса нового типа" привело к гибели семи человек в Иране. Согласно последней информации осведомленных источников, граждане скончались в иранской провинции Альборз.

В местной прокуратуре уточнили, что местные жители поверили фейковой публикации в интернете о том, что метиловый спирт при употреблении внутрь позволяет избежать заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что на территории Ирана эта жидкость находится в свободной продаже, однако она специально окрашена в оранжевый цвет, чтобы покупатели не перепутали ее с питьевым спиртом. Метиловый спирт применяют для обеззараживания различных поверхностей.

ЕТ

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