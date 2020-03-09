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В Австрии количество зараженных коронавирусом достигло 112 человек

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Австрии количество зараженных коронавирусом достигло 112 человек
Австрия, pixabay.com
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Австрии достигло 112. Соответствующую информацию в понедельник, 9 марта, предоставило министерство здравоохранения республики.
 
В середине дня в минувшее воскресенье, 8 марта, ведомство сообщило о 102 заболевших на австрийской территории.
 
Согласно последним данным, которыми располагает ведомство, в Австрии было проведено 4734 теста на коронавирус, 112 из них являются положительными.
 
Ранее сообщалось, что число заболевших в Грузии увеличилось до 15.
ЕТ

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