В Австрии количество зараженных коронавирусом достигло 112 человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Австрии достигло 112. Соответствующую информацию в понедельник, 9 марта, предоставило министерство здравоохранения республики.

В середине дня в минувшее воскресенье, 8 марта, ведомство сообщило о 102 заболевших на австрийской территории.

Согласно последним данным, которыми располагает ведомство, в Австрии было проведено 4734 теста на коронавирус, 112 из них являются положительными.