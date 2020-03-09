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В Грузии количество людей, зараженных коронавирусом, возросло до 15

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Грузии количество людей, зараженных коронавирусом, возросло до 15
перчатки, маска, pixabay.com
В Грузии число людей, заболевших коронавирусом нового типа, достигло пятнадцати. Об этом сообщается на интернет-сайте по мониторингу заболевания, который ранее был создан правительством страны.
 
Ранее сообщалось о 13 зараженных на территории Грузии, большинство из них приехали из Италии или имели контакт с прибывшими с итальянской территории, а остальные посещали Иран. В частности, заразился сын руководителя национального центра по контролю заболеваний минздрава Грузии Николоз Гамкрелидзе.
 
В режиме карантина сейчас находится 141 человек, а под стационарным наблюдением – 51.
ЕТ

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