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Сын чиновника минздрава Грузии сообщил, что заражен коронавирусом

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сын чиновника минздрава Грузии сообщил, что заражен коронавирусом
врач, pixabay.com
Сын главы Национального центра по контролю заболеваний минздрава Грузии Николоз Гамкрелидзе сообщил, что заразился коронавирусом нового типа. Он ранее контактировал с заболевшим человеком.
 
Николоз Гамкрелидзе подчеркнул, что после того, как узнал, что общался с зараженным, незамедлительно перешел в режим самоизоляции. Через некоторое время он заметил у себя характерные симптомы коронавируса, сообщил об этом врачам и отправился в инфекционную клинику, чтобы лечиться.
 
Все люди, с которыми контактировал сын чиновника минздрава Грузии, выявлены и находятся в самоизоляции. Зараженный вирусом мужчина подчеркнул, что чувствует себя хорошо.
ЕТ

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