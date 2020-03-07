Сын чиновника минздрава Грузии сообщил, что заражен коронавирусом

Николоз Гамкрелидзе подчеркнул, что после того, как узнал, что общался с зараженным, незамедлительно перешел в режим самоизоляции. Через некоторое время он заметил у себя характерные симптомы коронавируса, сообщил об этом врачам и отправился в инфекционную клинику, чтобы лечиться.

Все люди, с которыми контактировал сын чиновника минздрава Грузии, выявлены и находятся в самоизоляции. Зараженный вирусом мужчина подчеркнул, что чувствует себя хорошо.