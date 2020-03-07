//В мире 13+
Сын чиновника минздрава Грузии сообщил, что заражен коронавирусом
7 марта 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
7 марта 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Владимир Зыков
Илья Голубев
Наталья Поклонская прокомментировала травлю, которую устроили украинские националисты 12-летнему Максиму Ткачуку, ставшему победителем прошедшего в Лондоне песенного…
В мире
Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с внезапной блокировкой карт. В банке ситуацию подтвердили и объяснили, что номера некоторых карт оказались скомпрометированы, что поставило под угрозу сохранность денежных средств.
Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с внезапной блокировкой карт. В банке ситуацию подтвердили и объяснили, что…
Кто ровно 25 лет назад убил Владислава Листьева? Почему он отмахнулся…
В начале недели турецкие СМИ вынесли в свои заголовки слова Владимира…
Актриса и благотворительница Чулпан Хаматова представила публике…
Все великие открытия так или иначе были связаны с водным транспортом…
20 февраля с подачи ООН мир отмечал поразительный праздник – Всемирный…
Видео: простые прохожие рассказывают о политике в России. Это жёстко
После выхода материала «Науку сделать пылью» («АН» №6 от 19.02.2020)…
Работа в престижных советских изданиях, всесоюзная известность…
Весеннее обострение – дело серьезное! Иногда оно может испортить жизнь…
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымчане не будут прикасаться к воде с Украины, пока Киев не оставит свои претензии…
Опубликован список стран, после прибытия из которых жители Москвы должны самоизолироваться. Подчеркивается, что москвичам необходимо после путешествия…
В сети опубликован отрывок новой песни группы Little Big. Есть информация о том, что именно с этой композицией российская группа будет представлять…
Американские власти официально подтвердили нахождение четверых граждан РФ на борту круизного лайнера Grand Princess («Гранд Принцесс»), который из-за…
«Везде есть отмены бронирования». Загрузка отелей в России...
По данным местного Министерства здравоохранения, число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швейцарии достигло отметки 228. На 7 марта…
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Лидирующие позиции в турнирной таблице занимают: ЦСКА (94), Ак Барс (93), СКА (93), Барыс (84). На данный момент…
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой пообещать украинцам, что страну примут в ЕС. По его словам, гражданам рано или поздно надоест этого…
Семнадцатилетний армеец Вадим Карпов, спровоцировав удаление спартаковца Понсе, стал одним из героев 20-го тура чемпионата России по футболу. Эксперт еженедельника…
Клиентам "Альфа-банка" массово блокируют дебетовые карты. По предварительной информации, озвученной представителями банка, часть карт клиентов была заблокирована из-за…
Жители одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья были удивлены, когда поняли, что в их домах из водопроводного крана вместо воды льется розовое игристое вино…
Сын главы Национального центра по контролю заболеваний минздрава Грузии Николоз Гамкрелидзе сообщил, что заразился коронавирусом нового типа. Он ранее контактировал…
Доктор Мясников ответил, действительно ли существует связь между процедурой экстракорпорального оплодотворения, более известной как ЭКО, и онкологическими заболеваниями.
Гражданин России, который ранее заболел коронавирусной инфекцией, выписан в Москве после выздоровления. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю…
В водостоке канализации в подмосковных Мытищах рабочие нашли тело младенца. Соответствующую информацию в субботу, 7 марта, предоставили сотрудники пресс-службы ГСУ СК…
Герцогиня Меган совершила визит в Королевский национальный театр, патроном которого она является. Для этого выхода супруга принца Гарри выбрала наряд, изюминкой которого…
Китай – одна из древнейших стран мир с долгой тысячелетней историей. Её зарождение началось ещё задолго до нашей эры, во времена мифических императоров.
Российский президент Владимир Путин во время визита на парашютный завод признался, что борт номер 1 летает без парашютов. «Чего нет, того нет», - рассказал глава…
Шоу-бизнес
Певица Анастасия Вишневская в канун праздника 8 марта выступала Красноярске. К удивлению зрителей, прямо во время концерта дива свалилась со сцены в трехметровую…
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил высказывание украинского военного эксперта Михаила Самуся о том, что ВМС Украины можно усилить лишь при помощи списанных…
Утром в субботу, 7 марта, в СМИ появилась информация о том, что депутат Меджлиса (парламента) Ирана Фатеме Рахбар скончалась в Тегеране от заболевания, вызванного новым…
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил своё нахождение у власти с дырявым кораблем. Своими наблюдениями украинский лидер поделился с британскими журналистами.
В Германии количество заразившихся коронавирусом нового типа увеличилось до 684. Соответствующую информацию предоставили в институте Роберта Коха, который ведет…
В СМИ в субботу появилась информация о том, что в Сирии погиб высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Подчеркивается, что погибшим…
8 марта еще не наступило, но мужчины уже успели необычным образом поздравить дам.
Больницы скорой медицинской помощи Фонда всеобщего страхования от несчастных случаев Австрии отменяют плановые операции в связи с нехваткой медицинских масок, перчаток…
Посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено рассказала, что между странами действительно прорабатывается вопрос безвизового соглашения, однако нужно согласовать множество…
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал политику главы Франции Эммануэля Макрона. По мнению украинского лидера, француз пытается «играть на двух фронтах».
Кот по кличке Тушила, которого еще котенком спасли из горящего многоквартирного дома, стал талисманом одной из пожарных частей Южного округа Москвы. Теперь он провожает…
Футболист Дмитрий Тарасов через суд планирует значительно уменьшить сумму алиментов, которые он выплачивает своей первой дочери Ангелине. Стало известно, что в казанском…
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что в течение нескольких лет в России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие. Это объясняется обновлением…
В Судогодском районе Владимирской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием шести машин, в частности, школьного автобуса. В результате аварии…
Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова рассказала, что позвонила в «скорую» и «умирающим» голосом рассказала врачам о недомогании, однако к ней…
Президент Украины Владимир Зеленский на днях сделал важное заявление по Минским соглашениям. По словам украинского лидера, сторонам следует применять более гибкий подход…
На днях принц Гарри и его жена Меган временно вернулись в Британию из Канады и посетили церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards. На мероприятии герцогиня…
Тина Канделаки следит за своей фигурой и периодически делится советами с подписчиками. По мнению звезды, в первую очередь похудение зависит от питания, а не от спорта.
Число зараженных коронавирусов в мире достигло 101 957 человек. Выздоровели – 57 376. Погибли – 3 491.Тем временем в России за сутки зафиксировали шесть случаев заражения…
Эксперты из Австралии составили список вещей, которые нельзя хранить в ванной комнате. В него вошли такие неотъемлемые для ванной предметы, как полотенца, зубные щетки…
В субботу, 7 марта, температура воздуха в Москве может побить рекорд для этого дня. Соответствующую информацию предоставил сегодня утром ведущий сотрудник центра погоды…
Эксперты из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана Гарвардского университета провели масштабное исследование влияния употребления яиц на здоровье человека…
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов считает, что заседание Совбеза ООН, созванное…
Дочь российской певицы Валерии объявила в соцсети, что сменила имя. 26-летняя девушка показала поклонникам фотографию нового паспорта. Согласно документу, она больше…
Актриса детского театра в Иваново Юлия Шилова, которая предложила президенту РФ Владимиру Путину взять ее замуж, рассказала о себе. Женщина полагает, что могла…
Доктор Мясников объяснил россиянам, как правильно питаться и при этом не голодать. По мнению специалиста, избавиться от лишнего веса можно при помощи правильной еды и…
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы для букета, который сможет на протяжении долгого времени радовать свою обладательницу свежестью и красотой.
В субботу, 7 марта, северо-западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5. Согласно последним данным специалистов, подземные толчки ощущались неподалеку от границы…
Российский министр просвещения Сергей Кравцов расставил точки над «i» в вопросе о том, должны ли учащиеся мыть полы и прибираться в школьных кабинетах. В качестве примера…
Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что не считает хорошей идею назначить его руководителем Госсовета. Глава государства объяснил, что такой…
Стал известен рейтинг российских регионов, в которых зарплаты равны московским. Оказалось, что ежемесячной заработной платой, превышающей 150 тысяч рублей, может…
Поклонники Брэда Питта надеялись, что этой он начнет вновь встречаться со своей бывшей женой Дженнифер Энистон, но этого не произошло. Журналисты узнали, кто мог помешать…
Российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон встретились на пресс-конференции перед боем, который состоится в ночь с 18 на 19 апреля. Нурмагомедов…
В Иркутской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием "КамАЗа" и легкового автомобиля. Согласно информации ГУМВД по региону, в результате аварии…
В субботу, 7 марта, состоится запуск первого рельсового автобуса, курсирующего между Керчью и Анапой. Путь следования транспорта проходит через Крымский мост, рассказал…
Директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин сообщил, что при жестком сценарии распространения коронавирусной инфекции нового типа рубль…
В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о том, что через год Украина откажется от Минских соглашений. В России отметили, что причина, по которой Киеву «мешают»…