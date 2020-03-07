В Москве выписан первый россиянин, заболевший коронавирусом

Гражданин России, который ранее заболел коронавирусной инфекцией, выписан в Москве после выздоровления. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Подчеркивается, что Давид Беров действительно выздоровел и к настоящему моменту выписан из медицинского учреждения.