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В Москве выписан первый россиянин, заболевший коронавирусом

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве выписан первый россиянин, заболевший коронавирусом
больница, pixabay.com
Гражданин России, который ранее заболел коронавирусной инфекцией, выписан в Москве после выздоровления. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
 
Подчеркивается, что Давид Беров действительно выздоровел и к настоящему моменту выписан из медицинского учреждения.
 
Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с журналистами сообщила, что первый пациент в России, заболевший коронавирусом, уже здоров и в ближайшее время врачи отпустят его домой.
ЕТ

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