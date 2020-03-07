Опубликован список стран, после прибытия из которых москвичи должны самоизолироваться дома

Опубликован список стран, после прибытия из которых жители Москвы должны самоизолироваться. Подчеркивается, что москвичам необходимо после путешествия в эти государства провести дома две недели.

указ о введении в столице повышенной Напомним, 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписало введении в столице повышенной готовности из-за эпидемии нового типа коронавируса.

В департаменте здравоохранения Москвы призвали граждан, которые побывали в Китае, Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Швейцарии, Иране, США и Южной Корее, в течение четырнадцати дней не ходить на работу и учебу, а также постараться не появляться в общественных местах.