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Опубликован список стран, после прибытия из которых москвичи должны самоизолироваться дома

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Meduza

Опубликован список стран, после прибытия из которых москвичи должны самоизолироваться дома
аэропорт, pixabay.com
5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал <a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/12-YM.pdf" target="_blank">указ</a> о введении в городе повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. В нем, в частности, содержалось требование к гражданам, недавно побывавшим в наиболее пострадавших от коронавируса странах, устроить самоизоляцию на две недели — не ходить на работу и учебу и «минимизировать посещение» общественных мест. 6 марта в департаменте здравоохранения Москвы уточнили список этих стран.
Опубликован список стран, после прибытия из которых жители Москвы должны самоизолироваться. Подчеркивается, что москвичам необходимо после путешествия в эти государства провести дома две недели.
 
Напомним, 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице повышенной готовности из-за эпидемии нового типа коронавируса.
 
В департаменте здравоохранения Москвы призвали граждан, которые побывали в Китае, Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Швейцарии, Иране, США и Южной Корее, в течение четырнадцати дней не ходить на работу и учебу, а также постараться не появляться в общественных местах.
ЕТ

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