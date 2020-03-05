Москва ввела режим повышенной готовности для профилактики коронавируса

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5 марта 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

В столице ввели режим повышенной готовности для профилактики коронавируса, фото smi2.ru

В столице ввели режим повышенной готовности для профилактики коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

«В целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб - амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. О проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации буду подробно информировать москвичей», - написал Сергей Собянин.

Мэр также отметил, что благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы в городе удалось избежать массового распространения инфекции. При этом, несмотря на принимаемые меры, появляются сведения о новых заболевших. Как уже сообщалось, есть один подтвержденный случай и в Москве.

«Все мы видим и то, с какими сложностями сталкивается целый ряд стран, включая европейские. Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно. Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания. Очевидно и то, что в Москве невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания, да и других многочисленных организаций и учреждений», - уточнил Сергей Собянин.