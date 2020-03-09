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Коронавирус во Франции: что происходит

, 21:38 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус во Франции: что происходит
Фото: соцсети

Коронавирус по-прежнему продолжает своё движение по планете. Во Франции уже почти месяц бьют тревогу почти во всех городах. По последним данным в этой стране не меньше 1100 заражённых. Их число стремительно приближается к 1200. Умирают в основном люди пожилого возраста и те, у кого слабый иммунитет.

Президент Макрон убедительно просит всех бунтовщиков из движения «Жёлтых жилетов» хотя бы на время отстраниться от своих антиправительственных митингов, но хулиганы по-прежнему продолжают свою борьбу. Ведь массовые скопления людей – это лакомый кусочек для инфекции 

Нельзя сказать, что ситуация в стране потомков Карла Великого обнадёживающая. По-прежнему идут митинги и демонстрации, устраиваемые оппозицией, а между тем инфекция продолжает распространяться. Хорошо хоть, что хаос на улицах не дотягивает до восстания в Ираке. Ведь любые беспорядки на улицах часто приводят к антисанитарии. Мусор, брошенные бутылки и грязь вполне могут привлечь опасный микроб. Во Франции так же не решён и вопрос со всевозможными эмигрантами. Тот, кто приезжает в эту страну из Африки, не всегда ведёт европейский образ жизни. В той же Африке полно нечистоплотных людей, не привыкших даже к понятию «гигиена». Всё это может очень плохо отразиться на судьбе Франции как таковой. К тому же буквально сегодня ВОЗ заявила об угрозе глобальной пандемии коронавируса. Вирус уже развился в несколько разных форм и не собирается останавливаться в своём «стремлении покорить планету». 

Во Франции, как и в странах Пиренейского полуострова, всерьёз рассуждают о «второй испанке». Некоторые люди серьёзно думают, что совсем скоро этот вирус мутирует ещё раз и начнёт превращаться в подобие гриппа 1919-го. Тогда, по их словам, миллионы жертв просто неизбежны. Однако большинство всё же сохраняет рассудок и считает, что современная медицина вполне способна справиться с эпидемией. К тому же в самом Китае распространение инфекции уже начинает сходить на нет. 

 

 

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