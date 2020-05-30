Лепс призвал артистов не жаловаться на «нелегкое положение», посоветовал работать и предложил свою помощь

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30 мая 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

Григорий Лепс, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Певец и продюсер Григорий Лепс призвал артистов не жаловаться на «нелегкое положение», посоветовал работать и предложил свою безвозмездную помощь. В сети начали обсуждать проблемы артистов, появившиеся в период распространения коронавирусной инфекции, когда объявили самоизоляцию, и отменены все массовые мероприятия, концерты, гастроли.

У некоторых знаменитостей есть бизнес, и они тоже оказались не у дел. Пожаловались на беды Иосиф Пригожин и супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Сейчас они говорят, что СМИ исказили их слова. Но осадочек остался. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пообещал подкормить Пригожина, прислать из Питера сосисок.

Некоторые артисты обратились за государственной помощью. Музыканту Григорию Лепсу в помощи отказали. Лепс говорит, что он ни на что, как и Шнуров, не жалуется.

Лепс посоветовал артистам заниматься своим делом. По его мнению, "бедственное положение" — это неправильная политика. Лепс считает, что у шахтеров, колхозников, пенсионеров, простых людей положение еще сложнее.

"Ребята, работайте! Пишите музыку. Надо это перетерпеть, это пройдет", - призвал Григорий Лепс и предложил: "Если кому-то нужна моя помощь — студия в вашем распоряжении. Приходите, никто с вас копейки денег не возьмет".

Партия "Коммунисты России" уже отправила Иосифу Пригожину и его жене Валерии помощь.