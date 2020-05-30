Иосифу Пригожину решили помочь продуктами

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30 мая 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov/Global Look Press, Иосиф Пригожин, Валерия

Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и его жене, певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления. Чтобы не умереть с голоду, им посоветовали пойти работать на стройку.

Как отмечается в заявлении партии, артисты такого уровня только за участие в одном корпоративе получают столько, сколько рабочие на заводе или офисные служащие не получают и за весь год. "Откликаясь на Ваши жалобы, отправляем Вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели... , именуемой в народе бомж-пакет и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду – пойти работать на завод или стройку", - посоветовали коммунисты продюсеру.

Популярный певец Григорий Лепс ранее заявил, что у него никаких проблем нет, работает на студии, пишет музыку, занимается голосом: "Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях?"