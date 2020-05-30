Валерия пожаловалась на «дебильную» аудиторию, но потом объяснила, кого имела в виду

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30 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Валерия, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российская певица Валерия нелестно высказалась в адрес аудитории, которая большую часть времени проводит в Интернете. Своим мнением знаменитость поделилась с Анитой Цой в ходе телефонного разговора в одном из шоу на YouTube.

Диалог произошел в программе Comment Out, где в финальном раунде Анита Цой должна была позвонить Валерии и предложить провести ей прямой эфир в Instagram и устроить челленджи. На что певица назвала аудиторию «дебильной», а челленджи «мелкими» и «глуповатыми».

Позже певица объяснила возмущённым поклонникам, что именно имела в виду: «Не свою [аудиторию], а ту, которая глотает тупой контент. У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная - грех жаловаться».

Напомним, что в Сети активно обсуждают конфликт продюсера Иосифа Пригожина и музыканта Сергея Шнурова после фразы супруга Валерии о «безденежье артистов» в период пандемии коронавируса.

Кроме того, в Интернете опубликовали обнаженное фото певицы.