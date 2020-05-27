Фото обнаженной певицы Валерии разместили в Интернете

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27 мая 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Иосиф Пригожин и Валерия, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

В Интернете появилась фотография супруги продюсера Иосифа Пригожина певицы Валерии в обнажённом виде. Снимок опубликовал бывший участник Дома-2, шоумен Рустам Солнцев.

«В очередной раз убеждаюсь: люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы". Валерия, певица», - подписал он фото с изображением знаменитости.

На снимке Валерия позирует совершенно голая, прикрывая грудь руками.

Возможно, таким образом, Солнцев захотел отреагировать на конфликт, который недавно произошел между Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым на тему «безденежья» артистов в период пандемии. Продюсер даже вызвал певца на «мужской разговор».

Кроме того, пользователи раскритиковали Валерию за подобные фотосессии: «Бедные артисты настолько обеднели, что готовы выставлять себя нагишом», «Чем старее шуты, тем больше они раздеваются», «Странное фото». Однако нашлись и те, кто оценили снимок Валерии и заметили, что она «хорошо выглядит».

Ранее Валерия поддержала Пригожина, отметив, что молодым артистам и художникам сейчас действительно нелегко, а селебрети переживут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 26 Май 2020 в 10:43 PDT