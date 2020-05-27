Фото обнаженной певицы Валерии разместили в Интернете

В Интернете появилась фотография супруги продюсера Иосифа Пригожина певицы Валерии в обнажённом виде. Снимок опубликовал бывший участник Дома-2, шоумен Рустам Солнцев.
«В очередной раз убеждаюсь: люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы". Валерия, певица», - подписал он фото с изображением знаменитости.
На снимке Валерия позирует совершенно голая, прикрывая грудь руками.
Возможно, таким образом, Солнцев захотел отреагировать на конфликт, который недавно произошел между Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым на тему «безденежья» артистов в период пандемии. Продюсер даже вызвал певца на «мужской разговор».
Кроме того, пользователи раскритиковали Валерию за подобные фотосессии: «Бедные артисты настолько обеднели, что готовы выставлять себя нагишом», «Чем старее шуты, тем больше они раздеваются», «Странное фото». Однако нашлись и те, кто оценили снимок Валерии и заметили, что она «хорошо выглядит».
Ранее Валерия поддержала Пригожина, отметив, что молодым артистам и художникам сейчас действительно нелегко, а селебрети переживут.
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