Валерия ответила критикующим Пригожина за его слова о положении артистов

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24 мая 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Иосиф Пригожин и Валерия, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Валерия выступила с поддержкой продюсера Иосифа Пригожина, высказавшегося о "чудовищном" положении артистов из-за коронавируса. Свое мнение она выразила в комментариях к одной из публикаций в Instagram.

Валерия призналась, что многим представителям творческих профессий в период пандемии коронавируса приходится "буквально голодать". Их "тысячи". "Ну Шнуру точно с его партийными гонорарами поддержка не нужна, а музыкантам, художникам, актерам по всей огромной стране (селебрити сами продержатся) очень бы не помешала. Не все артисты — звезды, и они действительно голодают", — ответила Валерия. Артистка призвала подписчиков не судить звезд, не зная ситуации. Валерия отметила, что они с супругом и до пандемии коронавируса "не жировали", поэтому комментарии в их адрес на тему того, что им нужно жить экономнее, не актуальны.

Пригожин ответил Шнурову на его «стишки»