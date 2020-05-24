Пригожин ответил Шнурову на его «стишки»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

24 мая 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

Иосиф Пригожин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин попросил Сергея Шнурова сначала разобраться в том, что он имел в виду, говоря о "чудовищном положении" артистов из-за пандемии коронавируса, а уже потом записывать "стишки".

"Мы не жалуемся. Да, нам нелегко, как и многим другим. Я понимаю, что ты закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец", — обратился Пригожин к Шнурову в соцсети. "Депутату и бывшему музыканту... хочу сказать: Иосиф Давыдович Кобзон всегда заботился о своих коллегах в Госдуме и не только", - отметил продюсер.

Ранее Сергей Шнуров отреагировал и "искренне посочувствовал" продюсеру Иосифу Пригожину, который посетовал на "чудовищное" положении артистов, оказавшихся на самоизоляции, без концертов и гастролей из-за коронавируса.