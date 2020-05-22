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Пригожин объяснил, почему артистам нужна поддержка во время пандемии

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Пригожин объяснил, почему артистам нужна поддержка во время пандемии
Иосиф Пригожин. Фото: соцсети

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал супруга Наташи Королевой Сергея «Тарзана» Глушко, который назвал артистов самыми уязвимыми людьми в период пандемии коронавируса.

При этом Пригожин отметил, что многие звезды сами виноваты в том, что им не оказывают поддержку – люди привыкли считать, что знаменитости ведут роскошную жизнь.

«Я не могу оценить заявление Тарзана, но в том, что практически все музыканты остались без средств к существованию, я с ним согласен. У многих сложилось такое впечатление, что артисты — жирующие люди, которые чувствуют себя лучше всех. Но на самом деле это не так», - заявил продюсер.

Он добавил, что из-за коронавирусной инфекции пострадали не только популярные исполнители с большими гонорарами, но все люди искусства – танцоры, музыканты в оркестрах и другие.

АБ

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