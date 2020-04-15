Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин в третий раз сдали тест на COVID-19

Знаменитая певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин в третий раз сдали тест на коронавирус нового типа. Артистка и продюсер не могут строго следовать правилам самоизоляции из-за участия в ряде проектов.

Валерия и Иосиф приняли решение регулярно делать тест на COVID-19, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.

Продюсер подчеркнул, что в Москве необязательно заходить в клинику, чтобы сдать анализ на коронавирус нового типа – можно подъехать к зданию на машине. Специалисты в защитных костюмах берут материал для исследования, а затем отправляют их в лабораторию.