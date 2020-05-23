Шнуров пожалел пожаловавшегося Пригожина: «Исхудал совсем поди?» и пообещал поделиться сосисками

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

23 мая 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

С. Шнуров собирает мебель, фото: vk.com/s_shnurov

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал и «искренне посочувствовал» продюсеру Иосифу Пригожину, который посетовал на «чудовищное» положении артистов, оказавшихся на самоизоляции, без концертов и гастролей из-за коронавируса.

Шнуров переживает, не голодают ли продюсер и его супруга певица Валерия. Он пообещал прислать Пригожину сосиски.

Шнуров разместил пост в Instagram: «Бедствуете с тетей Лерой? Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши. Исхудал совсем поди?»

Лидер группы «Ленинград» обратился к «людям божьим», может кто-то сможет помочь Пригожину - «кто чем может на еду».

Иосиф Пригожин ранее пожаловался, что из-за коронавируса артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации оказались и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка.

Пригожин полагает, что они смогут восстановить свое материальное положение не скоро, не раньше, чем через полгода, так как после снятия всех ограничений на проведение массовых мероприятий зрители не сразу поспешат на концерты.

Он подчеркнул, что артисты, как и другие граждане, платят налоги, и государство должно возвращать им деньги, когда они попадают в сложную ситуацию и нуждаются в поддержке.

«Западные артисты помогают бедным, российские ноют, что бедные - это они», «Точно, кто больше всего пострадал, это шоубизнес, как им всем плохо в их дворцах», - комментируют фолловеры.