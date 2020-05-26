Пригожин вызвал Шнурова на мужской разговор: «Тебе все равно про кого с грязненькой рифмочкой»

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26 мая 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Иосиф Пригожин, Alexander Legky/Russian Look/globallookpress.com

Иосиф Пригожин резко ответил музыканту Сергею Шнурову на очередные «стишки» в его адрес. Известно, что российские звезды вступили в перепалку после слов продюсера о денежных трудностях артистов в период пандемии коронавируса.

«Ты в натуре что - то куришь или колеса какие глотаешь? Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы … Тебе все равно про кого с грязненькой рифмочкой- про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет. Так даже шпана уличная себя не ведет», - обратился к Шнурову продюсер.

Пригожин добавил, что не позволит вмешивать Валерию в их разборки, отметив, что их ждет «отдельный мужской разговор». По его словам, у Шнурова стерты границы, и он не понимает, что семья, дети и жены – «святое».

«Ты не прав, старикашка», - заключил продюсер.

При этом слова сопровождает коллаж, на котором Иосиф Пригожин изображен с неприличным жестом.

Ранее Максим Фадеев показал видео, где Пригожин поет с длинными волосами.