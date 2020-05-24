Шнуров назвал Пригожина «борцом за нищих»

Известный музыкант Сергей Шнуров отреагировал на объяснения продюсера Иосифа Пригожина своих слов о «финансовых трудностях» артистов. Исполнитель даже сравнил супруга Валерии с «матерью Терезой» и «Махатмой Ганди».
«Ну Иосиф, ну отрезал, //Ты заступник за весь мир, как //Ганди, мать Тереза.//Делегат артистов цирка!//Я смеюсь, катаясь лёжа,//Цирковой ты наш заступник//Театральный охранитель//И налоговый плательщик?//Хватит, все, уберите,//Этого борца за нищих», - написал в своем микроблоге новое стихотворение музыкант.
В конце Шнуров добавил, что не может сдержать смех после высказываний продюсера.
Ранее Иосиф Пригожин заявил, что не жалуется на нехватку денег, и призвал музыканта разобраться в ситуации, прежде чем писать «стишки».
Поддержать своего супруга вызвалась Валерия, отметив, что молодым артистам и художникам сейчас действительно нелегко, а селебрети переживут.