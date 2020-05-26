Максим Фадеев показал Пригожина с длинными волосами

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26 мая 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: Иосиф Пригожин, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Российский продюсер Максим Фадеев поделился с поклонниками архивной видеозаписью с концерта своего коллеги Иосифа Пригожина в молодости. Деятель искусства начал музыкальную карьеру в 1987 году с исполнения песен на советской эстраде.

«Кто узнал этого артиста? Я в шоке!!!» - подписал опубликованные кадры Фадеев. При этом реакцию знаменитости можно понять, в видео Пригожин изображён поющим на сцене с длинными темно-русыми волосами. Однако привыкшие к «фирменной лысине» продюсера пользователи хоть и удивились прошлому его образу, но сразу узнали супруга Валерии.

Отмечается, что Пригожин за три года карьеры вокалиста успел выпустить аудиокассету, а потом принял решение уйти со сцены и организовывать различные шоу.

Ранее музыкант Сергей Шнуров назвал Иосифа Пригожина «борцом за нищих» после поддержки слов Тарзана о денежных трудностях артистов в период пандемии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 24 Май 2020 в 4:32 PDT