Максим Фадеев показал Пригожина с длинными волосами

Российский продюсер Максим Фадеев поделился с поклонниками архивной видеозаписью с концерта своего коллеги Иосифа Пригожина в молодости. Деятель искусства начал музыкальную карьеру в 1987 году с исполнения песен на советской эстраде.
«Кто узнал этого артиста? Я в шоке!!!» - подписал опубликованные кадры Фадеев. При этом реакцию знаменитости можно понять, в видео Пригожин изображён поющим на сцене с длинными темно-русыми волосами. Однако привыкшие к «фирменной лысине» продюсера пользователи хоть и удивились прошлому его образу, но сразу узнали супруга Валерии.
Отмечается, что Пригожин за три года карьеры вокалиста успел выпустить аудиокассету, а потом принял решение уйти со сцены и организовывать различные шоу.
Ранее музыкант Сергей Шнуров назвал Иосифа Пригожина «борцом за нищих» после поддержки слов Тарзана о денежных трудностях артистов в период пандемии.
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