Фадеев назвал причину своего отказа от работы с артистами и лейблом

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 мая 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Максим Фадеев, Instagram

Известный продюсер Максим Фадеев рассказал, почему распустил свой лейбл MALFA и больше не хочет работать с артистами. По его словам, к нему стал попадать «непонятный контингент».

«Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто, у тебя есть диплом, ты говоришь: "Я все знаю", тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату, ты поработал, заработал свои 500-600 тысяч — и пошел в другую компанию рассказывать ту же самую сказку», - высказал он в фильме «Фадеев наносит ответный удар» на телеканале Premier.

Продюсер отметил, что одной из причин стало воровство среди менеджеров. Фадеев считает, что ему не удалось создать настоящую команду: «Я закрыл это - и счастлив». Теперь он хочет открыть небольшой бренд, который будет направлен на эксклюзив и результат.