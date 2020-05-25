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Музыкант предложил Тарзану «не завидовать» пенсионерам и «устроиться курьером»

, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Музыкант предложил Тарзану «не завидовать» пенсионерам и «устроиться курьером»
фото:Сергей Глушко, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Музыкант и публицист Ричард Семашков прокомментировал слова известного артиста Сергея Глушко (Тарзана) о том, что деятели искусства испытывают финансовые трудности из-за коронавирусной пандемии.

Сергей Глушко заявил, что бабушки и дедушки продолжают сидеть дома и получать свои пенсии, а артисты «ни копейки не имеют», а их еще «просят оплачивать врачей, считая самыми богатыми в стране».

Семашков считает, что Тарзана огорчили не «скромные суммы», которые получают пенсионеры, а нежелание власти поддерживать знаменитостей.

«Тарзан как бы говорит: «Ребята, вообще-то, мы, артисты, привыкли жить на широкую ногу, и, пожалуйста, дорогая власть, оставь нам эту возможность, а то как-то неправильно выходит. Бабушки с дедушками как влачили своё скромное существование, так и влачат, а мы теперь не можем влачить своё роскошное. Несправедливо это!» - высказал он в своем материале.

Кроме того, автор отметил, что ему на ухо «шепчет» не коронавирус, а бесы. Он добавил, что никто не ждал того момента, когда представители российского шоу-бизнеса начнут один за другим «завидовать пенсионерам» - «их куску хлеба и бесплатной медицине».

Семашков предложил Тарзану устроиться курьером, а потом снять документальный фильм о себе: «Выживут только курьеры».

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