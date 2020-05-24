Григорий Лепс прокомментировал споры о «голодающих артистах»: «у меня все хорошо»

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24 мая 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Говорит Москва»

Фото: соцсети, Григорий Лепс

Популярный певец Григорий Лепс заявил, что у него никаких проблем нет, работает на студии, пишет музыку, занимается голосом: "Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях?"

Так Григорий Викторович прокомментировал разгоревшиеся споры после высказывания Иосифа Пригожина о том, что "практически все музыканты остались без средств к существованию". Он считает, что раньше люди справлялись и с более серьёзными трудностями. Лепс отметил, что у каждого свои взгляды на ситуацию. "Пережили и войну, и голод, и холод, и изобилие, и это переживём", - добавил он.

Ранее Шнуров пожалел пожаловавшегося Пригожина: «Исхудал совсем поди?» и пообещал поделиться сосисками. За Пригожина вступилась Валерия.