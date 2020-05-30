Несколько российских артистов обратились за поддержкой государства, но заявки одобрили не всем

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30 мая 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

ресторан, фото: pexels.com

Несколько российских артистов обратился за прямой поддержкой государства в размере одного МРОТ на работника, которую обещают наиболее пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекцией. Но господдержку окажут не всем подавшим заявление на получение прямых выплат.

Обратились за поддержкой певцы Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Леонид Агутин, Дима Билан, Леонид Агутин и Николай Басков, рэпер Тимати, телеведущая Регина Тодоренко, Алла Пугачева, продюсер Иосиф Пригожин.

Лепс получил отказ. Артистом была подана заявка на господдержку ювелирной компании, в которой ему принадлежат 20% акций. Отказали, так как в период распространения коронавируса сокращения в компании составили более 10%.

Заявление Пригожина было отклонено, так как в его совместном ресторанном предприятии с Эмином Агаларовым было уволено большое количество сотрудников.

По этой же причине не получили господдержку индивидуальные предприниматели Леонид Агутин и Тимати.

Билану, Баскову и Тодоренко господдержка обещана.

У многих российских артистов есть бизнес, ресторанный, туристические компании. Но в связи с COVID-19 рестораны закрыты уже два месяца. Все туристические поездки отменены.

Юрий Лоза понимает, что сейчас в период распространения коронавируса и кризиса пострадали большинство людей, которые не могут работать из-за самоизоляции. Но Лоза на бедность не жалуется. Пригожин, которого начал троллить Сергей Шнуров, объясняет, что его слова переврали.