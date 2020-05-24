Юрий Лоза поделился, как живет и не жалуется на бедность

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24 мая 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Юрий Лоза, фото из соцсети vk.com

Музыкант Юрий Лоза понимает, что сейчас в период распространения коронавируса и кризиса пострадали большинство людей, которые не могут работать из-за самоизоляции. Но Лоза на бедность не жалуется.

В отличии от супруга Наташи Королевой стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) и продюсера, супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина. По мнению Лозы, "если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть". Он не верит, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет отложенных денег.

Сам Лоза получает пенсию в 12 тысяч, но ее не хватает даже на коммуналку. Артисту приходится отказываться от некоторых покупок. "Заказывать еду — дорого. Поэтому сами готовим себе салат и котлеты", - поделился Лоза. Еще он пишет статьи в онлайн-издания, получает гонорары. Также его семье помогают выжить деньги за авторские исполнения.

Лоза может спокойно сочинять песни дома, офис ему не нужен. "Но есть артисты, которые не умеют сами сочинять. Они не могут себя занять", - отметил он. А еще сегодня Лоза разместил объявление о продаже гитары. "Как оказалось, коронавирус внёс коррективы и в мою жизнь", - пояснил музыкант.

Первым пожаловался на безденежье стриптизер Тарзан, - передает 5-тв. Глушко возмутился, что в период пандемии коронавируса государство помогает пенсионерам и врачам, а об аристах не заботится. По его мнению, народ не понимает истинного положения вещей в мире знаменитостей.

Шнуров и Пригожин обменялись любезностями.