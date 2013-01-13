64-летний рокер Стивен Тайлер решил, что жениться не готов и расторг помолвку

Рокер Стивен Тайлер - фронтмэн рок-группы "Аэросмит" - решил, что жениться не готов, и расторг помолвку с Эрин Брэди, 64-летний Тайлер и 39-летняя Брэди обручились около года назад на Гавайских островах.

СМИ США не сообщают причины разрыва отношений Тайлера и Брэди, однако, из откровений источника, близкого к семье музыканта, известно, что размолвки между влюбленными начались еще осенью 2012г.