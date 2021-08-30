Волочкова выдавила из себя не последнее

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30 августа 2021, 20:03

Снимок Екатерины Любомской

Ссущая мелочь, а такой хайп поднялся...



Интернет кипит обсуждением экстравагантного поступка Анастасии Волочковой, которая справила малую нужду под окном своей соседки в элитном подмосковном посёлке Новахово. Соседке удалось снять столь интимный и величественный процесс на телефон и выложить в сеть. Она уповает на оскорбление чувств и душевную травму. И даже выставила поруганный дом на продажу.



Но, позвольте, чувства оскорбляются у верующих, когда богохульники святотатствуют, или у патриотов, когда на вечном огне сушат портянки бомжи. А тут не то, чтобы оскорбление - это просто подарок судьбы! Такой сюжет, да ещё в исполнении реальной артистки не снился ни одному режиссёру с мировым именем. Просто снимай и получай свой Оскар.



Как же это отвратительно, скажете вы, но, пардон, в своё время все разведки мира охотились за экскрементами генсека Брежнева, охране даже приходилось вывозить их из зарубежных командировок, чтобы, не дай Бог, не была раскрыта государственная тайна.



Конечно, Волочкова не Брежнев и даже не генсек, но чисто для науки можно сдать биоматериал на анализы в лабораторию, может быть, выяснится что-то интересное, например в химии крови, количество алкоголя в организме, может быть будет разгадан секрет тяги Анастасии к широкому раздвиганию ног для публичных шпагатов. Может быть, удастся определить количество килокалорий, что прояснит, действительно ли её партнёры сбегали со сцены с криками: мы артисты балета, а не грузчики из мебельного магазина.



И вообще эта оскароносная трёхминутная плёнка в очередной раз напомнила о балерине, которая танцевала что? Кто помнит хоть одну её роль, хоть один спектакль в Большом или хотя бы в Малом театре? Здесь она играет себя, а на сцене кого она играла?



Но это ещё не всё. Как мы знаем из физиологии, обычно за малой нуждой следует большая. Поэтому соседке нужно вооружиться камерами с хорошим кинематографическим разрешением и ждать своего большого кадра. И он будет, обязательно, на том же месте. И потом всё. Больше удивлять зрителей нечем. Но этой славы хватит надолго.



В.П.





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