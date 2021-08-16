Сына королевы Великобритании обвиняют в изнасиловании

Аргументы Недели → Слухи, скандалы, сплетни 13+

16 августа 2021, 13:02

Кто следующий? Что это за роковая женщина, которую насилуют и насилуют исключительно великие мира сего? А каково другим дамам, на которых не хватает мужчин даже чисто статистически?



Для 70-летнего правления королевы Великобритании Елизаветы II без скандалов и интриг громом среди ясного неба стало заявление от некоей Вирджинии Джуффре из США, которая обвинила сына королевы принца Эндрю в изнасиловании. Преступление по её словам, было совершено 20 лет назад.



Джуффе входит в список жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого суд признал сексуальным преступником. Женщина утверждает, что она не по собственной воле была вынуждена вступить в половую связь с принцем, когда ей было 17 лет. В заявлении указано, что помимо изнасилования, ей были нанесены побои. За физический и моральный вред потерпевшая намерена получить материальную компенсацию.



Сейчас американке уже 38 лет. Сексуальному насилию она подвергалась за свою жизнь несколько раз. В Англии опасаются, что Эндрю в ходе расследования может лишиться военных титулов и доступа к государственной службе. Хотя в показаниях истицы много нестыковок.



Джуффе подала гражданский иск в американский суд за пять дней до истечения срока давности.





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